IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, गोल्ड मेडल जीतकर जय शाह के छुए पैर

Watch: उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, गोल्ड मेडल जीतकर जय शाह के छुए पैर

Vaibhav Sooryavanshi: फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल विजेता टीम इंडिया का हिस्सा रहे वैभव सूर्यवंशी ने दिखाया कि क्यों उनके संस्कार उम्र से काफी ज्यादा बड़े हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 03 Oct 2026 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार (03 अक्टूबर) को एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता. मेन इन ब्लू की इस टीम में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी शामिल रहे. वैभव एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. कम उम्र वाले वैभव ने संस्कारों में पूरी परिपक्वता दिखाई. गोल्ड मेडल जीतने के बाद वैभव ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह के पैर छुए. 

वैभव के पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले जय शाह भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर से गले लगते हैं. इसके बाद वह स्पिनर रवि बिश्नोई से हाथ मिलाते हैं. फिर वैभव सूर्यवंशी की बारी आती है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IND vs WI 3rd ODI Live Score: भारत का स्कोर 200 के पार, केएल राहुल और नमन धीर बना रहे रन
LIVE: भारत का स्कोर 200 के पार, केएल राहुल और नमन धीर बना रहे रन
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने
क्रिकेट
एशियन गेम्स: कुश्ती में दीपक पूनिया ने जीता मेडल, भारत की झोली में आया 83वां पदक
कुश्ती में दीपक पूनिया ने जीता मेडल, भारत की झोली में आया 83वां पदक
क्रिकेट
विराट कोहली 19वीं बार 'गोल्डन डक' पर आउट, बन गया शर्मनाक रिकॉर्ड
विराट कोहली 19वीं बार 'गोल्डन डक' पर आउट, बन गया शर्मनाक रिकॉर्ड

वैभव ने हाथ मिलाने के बाद छुए पैर 

बाकी खिलाड़ियों की तरह वैभव सूर्यवंशी से भी जय शाह हाथ मिलाते हैं. हाथ मिलाने के बाद वैभव झुककर आईसीसी चेयरमैन का पैर छूककर आशीर्वाद लेते हैं. इसके बाद वह वैभव से कुछ कहते हैं और 15 वर्षीय खिलाड़ी को गले भी लगाते हैं. वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "संस्कार उम्र से बड़े हैं इसके."

बड़ी पारी नहीं खेल सके वैभव सूर्यवंशी 

वैभव पाकिस्तान के खिलाफ गोल्ड मेडल मैच में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग पर उतरे. वह ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल सके. वैभव 9 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे. इस दौरान उनके बल्ले 2 छक्के निकले. इतनी छोटी पारी में भी 2 छक्कों के साथ उनका ताबड़तोड़ अंदाज देखने को मिला. 

बड़ा टोटल बनाकर मुकाबला जीता भारत 

मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 211 रन बनाए. टीम के लिए अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं. अभिषेक ने 61 रन और तिलक ने 51 रन बनाए. 

फिर चेज के लिए उतरी पाकिस्तान टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन तक ही पहुंच सकी. टीम के लिए हसन नवाज ने 51 गेंदों में 96 रनों की पारी खेली, लेकिन इससे सिर्फ जीत का अंतर ही कम हो सका. भारत के लिए इस दौरान अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए. 

 

यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स: कुश्ती में दीपक पूनिया ने जीता मेडल, भारत की झोली में आया 83वां पदक

Published at : 03 Oct 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
ICC Jay Shah Asian Games 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs WI 3rd ODI Live Score: भारत का स्कोर 200 के पार, केएल राहुल और नमन धीर बना रहे रन
LIVE: भारत का स्कोर 200 के पार, केएल राहुल और नमन धीर बना रहे रन
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने
क्रिकेट
एशियन गेम्स: कुश्ती में दीपक पूनिया ने जीता मेडल, भारत की झोली में आया 83वां पदक
कुश्ती में दीपक पूनिया ने जीता मेडल, भारत की झोली में आया 83वां पदक
क्रिकेट
विराट कोहली 19वीं बार 'गोल्डन डक' पर आउट, बन गया शर्मनाक रिकॉर्ड
विराट कोहली 19वीं बार 'गोल्डन डक' पर आउट, बन गया शर्मनाक रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मरते दम तक राहुल गांधी के...', अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद बोले अजय राय
'मरते दम तक राहुल गांधी के...', अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद बोले अजय राय
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
इंडिया
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
इंडिया
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
इंडिया
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
नौकरी
रेलवे में अप्रेंटिस बनने का मौका, 2008 पदों पर निकली भर्ती 
रेलवे में अप्रेंटिस बनने का मौका, 2008 पदों पर निकली भर्ती 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget