भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार (03 अक्टूबर) को एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता. मेन इन ब्लू की इस टीम में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी शामिल रहे. वैभव एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. कम उम्र वाले वैभव ने संस्कारों में पूरी परिपक्वता दिखाई. गोल्ड मेडल जीतने के बाद वैभव ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह के पैर छुए.

वैभव के पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले जय शाह भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर से गले लगते हैं. इसके बाद वह स्पिनर रवि बिश्नोई से हाथ मिलाते हैं. फिर वैभव सूर्यवंशी की बारी आती है.

वैभव ने हाथ मिलाने के बाद छुए पैर

बाकी खिलाड़ियों की तरह वैभव सूर्यवंशी से भी जय शाह हाथ मिलाते हैं. हाथ मिलाने के बाद वैभव झुककर आईसीसी चेयरमैन का पैर छूककर आशीर्वाद लेते हैं. इसके बाद वह वैभव से कुछ कहते हैं और 15 वर्षीय खिलाड़ी को गले भी लगाते हैं. वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "संस्कार उम्र से बड़े हैं इसके."

Vaibhav Sooryavanshi touching Jay Shah’s feet after winning the Gold Medal. 🥇 pic.twitter.com/mrASzoMJlR — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 3, 2026

बड़ी पारी नहीं खेल सके वैभव सूर्यवंशी

वैभव पाकिस्तान के खिलाफ गोल्ड मेडल मैच में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग पर उतरे. वह ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल सके. वैभव 9 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे. इस दौरान उनके बल्ले 2 छक्के निकले. इतनी छोटी पारी में भी 2 छक्कों के साथ उनका ताबड़तोड़ अंदाज देखने को मिला.

बड़ा टोटल बनाकर मुकाबला जीता भारत

मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 211 रन बनाए. टीम के लिए अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं. अभिषेक ने 61 रन और तिलक ने 51 रन बनाए.

फिर चेज के लिए उतरी पाकिस्तान टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन तक ही पहुंच सकी. टीम के लिए हसन नवाज ने 51 गेंदों में 96 रनों की पारी खेली, लेकिन इससे सिर्फ जीत का अंतर ही कम हो सका. भारत के लिए इस दौरान अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए.

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