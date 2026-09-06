वैभव सूर्यवंशी से भिड़े तिलक वर्मा, स्लेज फिर पंच! अंपायर ने किया बीच-बचाव

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की. 15 वर्षीय बल्लेबाज ने रेड बॉल क्रिकेट में टी20 जैसी पारी खेलकर ईस्ट जोन को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई. इस दौरान साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने पहले उन्हें स्लेज किया, फिर दोनों के बीच गरमागरमी का माहौल बन गया. मामला बड़ा तो स्थिति को संभालने के लिए अंपायर को बीच-बचाव करना पड़ा. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी के बीच ये बहस 11वें ओवर में हुई. तिलक लगातार वैभव को स्लेज कर रहे थे. उन्होंने वैभव से कहा, 'क्या यार, ये वाइस कैप्टन है.' ऐसा लग रहा था कि वह उनका मोमेंटम तोड़ने, उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह कोई गलती करे और विकेट गंवा दे. दरअसल वैभव तेज अंदाज में खेल रहे थे, उन्होंने साउथ जोन की गेंदबाजी को लीड कर रहे मोहम्मद सिराज के एक ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा.

तिलक-वैभव का वीडियो वायरल

कुछ देर बाद तिलक वर्मा वैभव सूर्यवंशी की ओर आए, कुछ इशारा किया और सीने पर हाथ मारा. वैभव भी उनके सामने हो गए, दोनों काफी देर यूं खड़े रहे और लगातार कुछ बोलते रहे. अंपायर ने देखा तो बीच-बचाव करते हुए दोनों को अलग कर दिया. हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों खिलाड़ी सीरियस न हों.

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इससे पहले भी तिलक वर्मा कई बार वैभव सूर्यवंशी के पास जाकर कुछ बोलते हुए नजर आए. तब भी ऐसा लगा कि वह अंपायर की तरफ इशारा कर रहे थे, मानों उन्हें पता हो कि अंपायर की उन पर नजर है कि वह वैभव को स्लेज कर रहे हैं.

वैभव ने बनाए 44 रन

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन ने पहले विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी की, वैभव ने 37 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 44 रन बनाए. अभिमन्यु ने 72 रन बनाए, जो रन आउट हुए. तीसरे नंबर पर आए शिखर मोहन ने 85 रनों की शानदार पारी खेली, वह अपने शतक से चूक गए.

फाइनल के लिए साउथ जोन से जुड़े मोहम्मद सिराज अभी तक काफी महंगे साबित हुए हैं. उन्होंने 11 ओवरों में 70 रन लुटाए, जबकि कोई विकेट नहीं ले सके. खबर लिखे जाने तक ईस्ट जोन ने 54 ओवरों में 4 विकेट खोकर 246 रन बना लिए हैं.