वैभव सूर्यवंशी को 'छक्के लगाने वाली मशीन' कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा. अपने टी20 करियर में उन्होंने चौकों से ज्यादा छक्के लगाए हैं और ऐसे बहुत कम मैच रहे हैं, जब वैभव ने पारी में एक भी छक्का न लगाया हो. श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही ट्राई सीरीज में कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वैभव ने अपनी 44 रनों की पारी में एक भी छक्का नहीं लगाया.

वैभव सूर्यवंशी का नया अवतार

पारी में एक भी छक्का न आने का मतलब यह नहीं की वैभव ने गेंदबाजों की कुटाई नहीं की. उन्होंने दमदार शॉट्स लगाते हुए गेंदबाजों को जमकर धूना और 200 के स्ट्राइक रेट से 22 गेंद में 44 रन बनाए. इस पारी में कोई छक्का तो नहीं आया लेकिन उन्होंने 9 चौके जरूर लगाए.

ये वही वैभव सूर्यवंशी हैं, जो आईपीएल 2026 में 72 छक्के लगाकर आ रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. ये वही सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने अपने ओवरऑल टी20 करियर में 116 चौके और 134 छक्के लगाए हैं. वो अक्सर पारी की शुरुआत छक्के के साथ करते हैं, इसलिए अफगानिस्तान ए के खिलाफ मैच में उनके बल्ले से एक भी छक्का न आना वाकई एक दुर्लभ पारी कही जा सकती है.

36 गेंद, 12 चौके, 0 सिक्स

ट्राई सीरीज के सबसे पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका ए के खिलाफ केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए थे. उस पारी में भी वैभव के बल्ले से 3 चौके आए थे. वैभव इस सीरीज के 2 मैचों में 36 गेंदों का सामना कर चुके हैं, जिनमें उनके बल्ले से 12 चौके आए हैं लेकिन अब तक एक भी सिक्स नहीं लगा पाए हैं.

वैभव सूर्यवंशी पिछले एक साल में खासतौर पर टी20 फॉर्मेट में गदर मचाते आ रहे हैं और शायद इसी आधार पर उन्हें इंग्लैंड और आयरलैंड टूर के अलावा एशियन गेम्स के लिए भी टीम इंडिया में चुना गया है. मगर उनका तूफानी स्टाइल वनडे क्रिकेट से तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, क्योंकि 9 लिस्ट-ए पारियों में अब तक उन्होंने केवल दो बार 50 रनों का आंकड़ा पार किया है.

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