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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'मीडिया के दबाव में हुआ वैभव सूर्यवंशी का सेलेक्शन...', कोच गंभीर पर दिग्गज का हैरतअंगेज दावा

'मीडिया के दबाव में हुआ वैभव सूर्यवंशी का सेलेक्शन...', कोच गंभीर पर दिग्गज का हैरतअंगेज दावा

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने दबाव में आकर संजू सैमसन को हटाकर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया था. यह पूर्व क्रिकेटर ने एक हैरतअंगेज दावा किया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 06 Oct 2026 09:51 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने मीडिया के दबाव में आकर वैभव सूर्यवंशी का चयन किया था. यह कहना है पूर्व क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ का. बद्रीनाथ ने अपने दावे में गंभीर के उस स्टेटमेंट का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि संजू सैमसन को ड्रॉप करने के बाद ठीक से सो नहीं पाए थे. याद दिला दें कि इंग्लैंड टूर पर 3 मैचों के बाद सैमसन को ड्रॉप करके टीम मैनेजमेंट ने वैभव को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका दिया था.

अपने यूट्यूब चैनल पर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने कहा, "गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि संजू सैमसन को ड्रॉप करने के बाद वह सो नहीं पाए थे. गंभीर का कहना था कि वह उनके लिए सबसे कठिन फैसलों में से एक रहा. वह शायद वाकई में कठिन फैसला रहा होगा, क्योंकि एक कोच को बहुत कुछ देखना पड़ता है."

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मीडिया के दबाव में आ गए गंभीर

पूर्व क्रिकेटर बद्रीनाथ ने आगे कहा कि IPL 2026 के धमाकेदार सीजन के बाद वैभव को बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन मिल रही थी. उनका बहुत ज्यादा हाइप बन गया था. इस तरह के हाइप में कोई भी कोच होता तो दबाव बनना लाजिमी होता है.

बद्रीनाथ ने कहा, "IPL सीजन के बाद वैभव सूर्यवंशी को बहुत ज्यादा हाइप मिल रहा था, इसलिए कोच कोई भी हो दबाव बनना लाजिमी है. शायद उसी दबाव में आज कुछ अलग फैसले लेते हैं. मुझे नहीं लगता वह एक क्रिकेट से जुड़ा फैसला था."

दोबारा ओपनिंग करेंगे सैमसन

संजू सैमसन को जिम्बाब्वे सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया था, जहां वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग की और तीन पारियों में 2 अर्धशतक लगा दिए. उसके बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ उम्मीद की जा रही है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ही ओपनिंग करेगी. इसी बीच बल्लेबाजी कोश सितांशु कोटक कह चुके हैं कि वैभव को अपने मौकों का इंतजार करना होगा. यह साफ जाहिर करता है कि ओपनिंग के लिए वैभव और संजू को लेकर टीम मैनेजमेंट पर दबाव असली है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Oct 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
GAUTAM GAMBHIR SANJU SAMSON Vaibhav Sooryavanshi
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