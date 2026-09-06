4, 6, 4... सिराज पर बरसे वैभव सूर्यवंशी, फर्स्ट क्लास को बनाया टी20; देखें वीडियो

शनिवार (06 सितंबर) से 2026 दलीप ट्रॉफी फाइनल की शुरुआत हुई. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खिताबी मुकाबला ईस्ट जोन और वेस्ट जोन के बीच खेला जा रहा है. मैच में 15 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ईस्ट जोन के लिए खेल रहे हैं. दूसरी तरफ, स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज वेस्ट जोन का हिस्सा हैं. फाइनल में सूर्यवंशी अपने रिवायती अंदाज में खेलते नजर आए. उन्होंने सिराज को आड़े हाथों लिया. 15 साल के बल्लेबाज ने फर्स्ट क्लास को टी20 बना दिया.

मुकाबले में ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन ओपनिंग पर उतरे. सूर्यवंशी ने 7वें ओवर में सिराज को निशाना बनाया. पहली गेंद डॉट रही. दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाया. फिर तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया. चौथी और पांचवीं गेंद डॉट रही. ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यवंशी ने चौका लगा दिया. इस तरह 15 वर्षीय खिलाड़ी ने सिराज के ओवर में 14 रन लिए. BCCI ने इस ओवर का वीडियो शेयर किया.

4️⃣,6️⃣,4️⃣



Vaibhav Sooryavanshi on the charge with some delightful shots 🔥



The 50-run stand also comes up between Vaibhav and Abhimanyu Easwaran 🙌



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अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी

सूर्यवंशी ने 37 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली. उनकी इस पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. वह अर्धशतक लगाने से चूक गए. इससे पहले सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में सूर्यवंशी ने कमाल की बल्लेबाजी की थी. उन्होंने दोनों पारियों में क्रमश: 92 और 40 रन स्कोर किए थे. हालांकि उससे पहले नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ मैच में वैभव पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे. उन्होंने एक पारी में सिर्फ 08 रन स्कोर किए थे.

जुलाई में किया इंटरनेशनल डेब्यू

वैभव ने जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर खेली गई टी20 सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे दौरे पर टी20 सीरीज खेली. वह अब तक 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. इन मैचों की 6 पारियों में बैटिंग करते हुए 32.16 की औसत और 189.21 के स्ट्राइक रेट से 193 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 81 रनों का रहा.

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