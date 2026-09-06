IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट4, 6, 4... सिराज पर बरसे वैभव सूर्यवंशी, फर्स्ट क्लास को बनाया टी20; देखें वीडियो

4, 6, 4... सिराज पर बरसे वैभव सूर्यवंशी, फर्स्ट क्लास को बनाया टी20; देखें वीडियो

Vaibhav Sooryavanshi: दलीप ट्रॉफी फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लिया. उन्होंने फर्स्ट क्लास मुकाबले को टी20 बना दिया. BCCI ने इस ओवर का वीडियो भी शेयर किया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 06 Sep 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

शनिवार (06 सितंबर) से 2026 दलीप ट्रॉफी फाइनल की शुरुआत हुई. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खिताबी मुकाबला ईस्ट जोन और वेस्ट जोन के बीच खेला जा रहा है. मैच में 15 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ईस्ट जोन के लिए खेल रहे हैं. दूसरी तरफ, स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज वेस्ट जोन का हिस्सा हैं. फाइनल में सूर्यवंशी अपने रिवायती अंदाज में खेलते नजर आए. उन्होंने सिराज को आड़े हाथों लिया. 15 साल के बल्लेबाज ने फर्स्ट क्लास को टी20 बना दिया. 

मुकाबले में ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन ओपनिंग पर उतरे. सूर्यवंशी ने 7वें ओवर में सिराज को निशाना बनाया. पहली गेंद डॉट रही. दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाया. फिर तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया. चौथी और पांचवीं गेंद डॉट रही. ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यवंशी ने चौका लगा दिया. इस तरह 15 वर्षीय खिलाड़ी ने सिराज के ओवर में 14 रन लिए. BCCI ने इस ओवर का वीडियो शेयर किया. 

अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी 

सूर्यवंशी ने 37 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली. उनकी इस पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. वह अर्धशतक लगाने से चूक गए. इससे पहले सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में सूर्यवंशी ने कमाल की बल्लेबाजी की थी. उन्होंने दोनों पारियों में क्रमश: 92 और 40 रन स्कोर किए थे. हालांकि उससे पहले नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ मैच में वैभव पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे. उन्होंने एक पारी में सिर्फ 08 रन स्कोर किए थे. 

जुलाई में किया इंटरनेशनल डेब्यू 

वैभव ने जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर खेली गई टी20 सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे दौरे पर टी20 सीरीज खेली. वह अब तक 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. इन मैचों की 6 पारियों में बैटिंग करते हुए 32.16 की औसत और 189.21 के स्ट्राइक रेट से 193 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 81 रनों का रहा. 

 

यह भी पढ़ें: Watch: दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम

Published at : 06 Sep 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Mohammed Siraj Vaibhav Sooryavanshi East Zone Vs South Zone Duleep Trophy 2026 Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Watch: दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम 
दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम 
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी से भिड़े तिलक वर्मा, स्लेज फिर पंच! अंपायर ने किया बीच-बचाव
वैभव सूर्यवंशी से भिड़े तिलक वर्मा, स्लेज फिर पंच! अंपायर ने किया बीच-बचाव
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
क्रिकेट
मोहम्मद शमी की वनडे टीम में हो सकती है वापसी, दिलीप ट्रॉफी फाइनल पर चयनकर्ताओं की नजर
मोहम्मद शमी की वनडे टीम में हो सकती है वापसी, दिलीप ट्रॉफी फाइनल पर चयनकर्ताओं की नजर
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
PM Modi के SRCC में दिए विपक्ष पर 'फूफा' वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। Congress on PM Modi
MP Sagar Liquor Tragedy: जहरीली शराब कांड के तार यूपी से जुड़े !। CM Mohan Yadav। MP Liquor Case
Kharge On PM Modi: विपक्ष पर PM मोदी का बड़ा कटाक्ष, ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे भड़के
UP-Bihar Flood Alert: रौद्र रूप में गंगा..UP -Bihar -Jharkhand में हाहाकार। Flood Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन संभालेगा देश की बड़ी तेल कंपनी ONGC की कमान? 7 नामों पर फैसला जल्द
कौन संभालेगा देश की बड़ी तेल कंपनी ONGC की कमान? 7 नामों पर फैसला जल्द
दिल्ली NCR
दिल्ली में इमारत ढही, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- सभी एजेंसियां मौके पर
दिल्ली में इमारत ढही, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- सभी एजेंसियां मौके पर
क्रिकेट
Watch: दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम 
दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम 
बॉलीवुड
Miss World 2026 Winner: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
विश्व
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
ट्रेंडिंग
जर्मन पुलिस के रवैये ने जीता भारतीयों का दिल, वीडियो देख कहेंगे वाह
जर्मन पुलिस के रवैये ने जीता भारतीयों का दिल, वीडियो देख कहेंगे वाह
टेक्नोलॉजी
Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक
Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget