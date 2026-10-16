वैभव सूर्यवंशी ने अपने धाकड़ बैटिंग स्टाइल के दम पर देश-विदेश में लोकप्रियता हासिल की है. अब लगता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके फैन हो गए हैं. गुरुवार को पीएम मोदी ने एशियन गेम्स 2026 मे मेडल जीतने वाले एथलीटों से मुलाकात की. इन्हीं में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मौजूद रहे.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एशियाई खेलों में मेडल जीतकर आने वाले खिलाड़ियों में कुछ की उम्र 15-17 साल भी है. पीएम मोदी ने कहा कि इन सभी खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है. उनके यह कहते ही कैमरा वैभव सूर्यवंशी की तरफ घूम गया. प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस तारीफ पर 15 वर्षीय वैभव का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "इस बार एशियन गेम्स में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनकी उम्र 15-17 साल है. इतनी कम उम्र में इन खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है. देशवासियों का दिल जीता है." यह सब सुनकर वैभव मुसकुराते हुए नजर आए.

🔴VAIBHAV SURYAVANSHI REACTION WHEN PM MODI PRAISED HIM 😅 - The entire Team India started teasing Vaibhav after PM Modi praised him. 😭 https://t.co/qUj7jT8o5p — Sam (@cricsam02) October 15, 2026

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सफलता में उम्र एक बाधा नहीं बन सकती है. उन्होंने कहा कि छोटी उम्र में शुरुआत आगे चलकर एडवांटेज बन जाती है, इसलिए टैलेंट की पहचान बहुत छोटी उम्र में ही हो जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया और इमर्जिंग खेलों इंडिया के तहत आने वाले सालों में हजारों खिलाड़ियों को अवसर मिलेंगे.

टीम इंडिया लाई गोल्ड मेडल

भारतीय टीम को सीडेड प्रणाली के तहत सीधे क्वार्टरफाइनल में प्रवेश मिल गया था. क्वार्टरफाइनल में भारत और अफगानिस्तान का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया और बेहतर रैंकिंग के आधार पर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची. सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रनों से हराया और फाइनल में पाकिस्तान पर 19 रनों की जीत से गोल्ड मेडल अपने नाम किया. वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्होंने 2 पारियों में 53 रन बनाए थे.

सिर्फ मेंस ही नहीं भारत की महिला क्रिकेट टीम भी गोल्ड मेडल जीतकर आई है. महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों की ऐतिहासिक हार का स्वाद चखाया था.

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