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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: PM मोदी से तारीफ सुनते ही खिलखिला उठे वैभव सूर्यवंशी, रिएक्शन का वीडियो वायरल

Watch: PM मोदी से तारीफ सुनते ही खिलखिला उठे वैभव सूर्यवंशी, रिएक्शन का वीडियो वायरल

PM Modi Praised Vaibhav Sooryavanshi: गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स 2026 में मेडल जीतकर आने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Oct 2026 06:58 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी ने अपने धाकड़ बैटिंग स्टाइल के दम पर देश-विदेश में लोकप्रियता हासिल की है. अब लगता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके फैन हो गए हैं. गुरुवार को पीएम मोदी ने एशियन गेम्स 2026 मे मेडल जीतने वाले एथलीटों से मुलाकात की. इन्हीं में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मौजूद रहे.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एशियाई खेलों में मेडल जीतकर आने वाले खिलाड़ियों में कुछ की उम्र 15-17 साल भी है. पीएम मोदी ने कहा कि इन सभी खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है. उनके यह कहते ही कैमरा वैभव सूर्यवंशी की तरफ घूम गया. प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस तारीफ पर 15 वर्षीय वैभव का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "इस बार एशियन गेम्स में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनकी उम्र 15-17 साल है. इतनी कम उम्र में इन खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है. देशवासियों का दिल जीता है." यह सब सुनकर वैभव मुसकुराते हुए नजर आए. 

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सफलता में उम्र एक बाधा नहीं बन सकती है. उन्होंने कहा कि छोटी उम्र में शुरुआत आगे चलकर एडवांटेज बन जाती है, इसलिए टैलेंट की पहचान बहुत छोटी उम्र में ही हो जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया और इमर्जिंग खेलों इंडिया के तहत आने वाले सालों में हजारों खिलाड़ियों को अवसर मिलेंगे.

टीम इंडिया लाई गोल्ड मेडल

भारतीय टीम को सीडेड प्रणाली के तहत सीधे क्वार्टरफाइनल में प्रवेश मिल गया था. क्वार्टरफाइनल में भारत और अफगानिस्तान का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया और बेहतर रैंकिंग के आधार पर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची. सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रनों से हराया और फाइनल में पाकिस्तान पर 19 रनों की जीत से गोल्ड मेडल अपने नाम किया. वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्होंने 2 पारियों में 53 रन बनाए थे.

सिर्फ मेंस ही नहीं भारत की महिला क्रिकेट टीम भी गोल्ड मेडल जीतकर आई है. महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों की ऐतिहासिक हार का स्वाद चखाया था.

यह भी पढ़ें:

बेंगलुरु में कैसा है टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड? WI के खिलाफ होगा करो या मरो का मैच

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 16 Oct 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
PM Modi Asian Games 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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