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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी बने टी20 के कप्तान, 15 साल की उम्र में मिली कमान; BCA का बड़ा फैसला 

वैभव सूर्यवंशी बने टी20 के कप्तान, 15 साल की उम्र में मिली कमान; BCA का बड़ा फैसला 

15 साल के वैभव सूर्यवंशी को टी20 टीम का कप्तान बना दिया गया है. शुक्रवार (06 नवंबर) को टीम का एलान हुआ, जिसमें वैभव के नाम के आगे कप्तान लिखा हुआ दिखाई दिया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 06 Nov 2026 08:26 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी को 15 साल की उम्र में टी20 का कप्तान बना दिया गया है. शुक्रवार (06 नवंबर) को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी 2026-27 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए टीम का एलान किया. टी20 टूर्नामेंट के लिए वैभव को कमान सौंपी गई है. सूरज कश्यप उपकप्तान बने हैं. टूर्नामेंट 14 नवंबर से शुरू हो रहा है. शुरुआती 2 मैचों के लिए बिहार की टीम का एलान हुआ, जिसमें वैभव कप्तान हैं. बिहार को यह 2 मैच सौराष्ट्र और रेलवे (16 नवंबर) के खिलाफ खेलने हैं. 

सैदय मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए बिहार का स्क्वॉड (शुरुआती 2 मैच के लिए)

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), सूरज कश्यप (उप-कप्तान), आलोक कुमार, आयुष लोहारुका (विकेटकीपर), अल्तमश अशरफ, परम कुमार सिंह, अनमोल कुमार (विकेटकीपर), ऋत्विक राज, मयंक कुमार, राघवेंद्र प्रताप, आशीष कुमार, वासुदेव प्रताप सिंह, मोहम्मद इजहार, अमोद यादव, प्रशांत सिंह, नवाज खान, हिमांशु सिंह.

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खेलना फिटनेस पर निर्भर

मंगल महौर, शाकिब हुसैन. 

स्टैंडबॉय खिलाड़ी 

बिपिन सौरभ, सुमन कुमार, आकाश राज, खालिद आलम, भास्कर दुबे, कुमार रजनीश, सुयश, अभिजीत साकेत, यशस्वी ऋषभ, लखन राजा, पवन कुमार, अमित चौधरी, पीयूष सिंह, भानु कुमार, लोकेश बाबूलाल कुमार, प्रशांत श्रीवास्तव. 

 

 

अपडेट जारी है... 

Published at : 06 Nov 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Captain BIHAR Vaibhav Sooryavanshi Syed Mushtaq Ali Trophy 2026-27
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