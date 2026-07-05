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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटडेब्यू के बाद वैभव सूर्यवंशी ने किसे किया धन्यवाद, कहा- इतने सारे संदेशों से अभिभूत हूं

डेब्यू के बाद वैभव सूर्यवंशी ने किसे किया धन्यवाद, कहा- इतने सारे संदेशों से अभिभूत हूं

Vaibhav Sooryavanshi: आखिरकार वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू हो गया, वह इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में खेले. हालांकि टीम इंडिया ये मुकाबला हार गई, जिसके बाद वैभव ने एक मैसेज शेयर किया.

Written By : शिवम |  Updated at : 05 Jul 2026 10:39 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू शनिवार को हो गया. अब वह टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इससे पहले जब तक उन्हें बेंच पर बैठाया जा रहा था, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री जैसे दिग्गज लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें मौका दिया जाए. क्रिकेट फैंस भी यही चाहते थे. डेब्यू मैच के बाद वैभव ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए अपने शुभचिंतकों के लिए एक मैसेज शेयर किया.

वैभव सूर्यवंशी का क्रेज इस समय बहुत ज्यादा है, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस, दिग्गज उन्हें मैदान पर देखने लिए उतावले थे. वह लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके डेब्यू की मांग उठा रहे थे. डेब्यू मैच के बाद वैभव ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, "इतने सारे संदेशों से मैं अभिभूत हूं. मेरे सभी शुभचिंतकों और सीनियर्स का उनके लगातार प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद. अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलने के लिए मैं सचमुच आभारी हूं."

वैभव ने आगे लिखा, "मैं हर पल, हमेशा अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करूंगा. हर चीज के लिए शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया."

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वैभव के डेब्यू मैच में हारा भारत

वैभव सूर्यवंशी अपने पहले इंटरनेशनल मैच में 14 रन बनाकर आउट हुए, वह स्पिनर की गेंद पर आगे बढ़कर मारने गए लेकिन मिस हो गए और स्टंप आउट हो गए. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए थे, जिसे इंग्लैंड ने 19 ओवरों में हासिल कर 4 विकेट से जीत दर्ज की.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 05 Jul 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
India Vs England T20 IND Vs ENG 2nd T20 INDIAN CRICKET TEAM IND VS ENG Vaibhav Suryavanshi Vaibhav Suryavanshi Debut
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