टीम इंडिया में होने वाली है वैभव सूर्यवंशी की एंट्री! इस सीरीज के लिए सिलेक्शन पर छिड़ी बहस 

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाकर सुर्खियां बटोरीं. अब वैभव को जल्द ही टीम इंडिया में लाने की बहस छिड़ गई है. भारतीय टीम को अगली टी20 सीरीज आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है. दोनों ही सीरीज के लिए जल्द टीम इंडिया का स्क्वॉड जारी किया जा सकता है, जिसमें वैभव को शामिल करने की मांग हो रही है.

एक तरफ कहा जा रहा है कि 15 साल के वैभव को इतनी जल्दी टीम में लाना ठीक नहीं होगा. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सिलेक्टर्स वैभव को टीम में लाने के लिए बेचैन दिख रहे हैं. ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वैभव को टीम इंडिया की अगली टी20 सीरीज में शामिल किया जाता है या नहीं.

आयरलैंड दौरे पर होंगे 2 टी20

मेन इन ब्लू को आयरलैंड दौरे पर 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 26 जून (शुक्रवार) से होगी. दूसरा मुकाबला 28 जून (रविवार) को खेला जाएगा. इस सीरीज के जरिए टीम इंडिया को नया कप्तान भी मिल सकता है. मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को कथित तौर पर पद से हटा दिया गया है.

इसके बाद 01 जुलाई से इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर वैभव को चुना जाता है, तो क्या सिर्फ उन्हें आयरलैंड दौरे पर जगह मिलती है या फिर इंग्लैंड टूर के लिए भी वह स्क्वॉड का हिस्सा बनते हैं.

IPL 2026 में जीता ऑरेंज कैप

राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने सीजन के 16 मैचों की 16 पारियों में बैटिंग करते हुए 48.50 की औसत और 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले. वैभव टूर्नामेंट के इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने थे. सीजन में वैभव ने 72 छक्के लगाए थे, जिसके साथ वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने थे. इस मामले में वैभव ने दिग्गज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था.

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