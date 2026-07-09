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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफिर फ्लॉप हो गए वैभव सूर्यवंशी, लगातार तीसरी बार नहीं चला बल्ला; फिर आर्चर का बने शिकार

फिर फ्लॉप हो गए वैभव सूर्यवंशी, लगातार तीसरी बार नहीं चला बल्ला; फिर आर्चर का बने शिकार

IND vs ENG 4th T20 Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भी वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप हो गए हैं. उन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 09 Jul 2026 10:41 PM (IST)
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इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने फ्लॉप होने की हैट्रिक बना दी है. कुछ दिन पहले तक पूरा क्रिकेट जगत इस इंतजार में था कि यह 15 साल का लड़का कब इंटरनेशनल डेब्यू करेगा. अब तीन मौकों के बाद भी वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं. ब्रिस्टल में खेले गए तीसरे मैच में वैभव सिर्फ 15 रन बना पाए. उन्हें जोफ्रा आर्चर ने आउट किया.

लगाई फ्लॉप होने की हैट्रिक

वैभव सूर्यवंशी अब तक इंग्लैंड टूर पर 3 मैचों में सिर्फ 42 रन बना पाए हैं. मैंचेस्टर में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, जहां वो सिर्फ 14 रन बनाकर चलते बने. भारतीय मैनेजमेंट ने ट्रेंट ब्रिज में भी उनपर भरोसा दिखाया, इस बार भी दहाई का आंकड़ा पार किया लेकिन 13 रन बनाकर चलते बने. अब ब्रिस्टल में उन्होंने 10 गेंद खेलकर 15 रन बनाए.

करियर का पहला चौका लगाया

गजब की बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के तीसरे मैच में पहला चौका लगाया है. तीसरे टी20 मैच में उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया. पिछले दोनों मुकाबलों में उन्होंने दो-दो छक्के लगाए थे, लेकिन एक भी चौका नहीं बटोर पाए थे. उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की 21वीं गेंद पर पहला चौका लगाया.

इसी सीरीज के दौरान वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बने थे. 15 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए पहला मैच खेलकर उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ध्वस्त किया था. अपने करियर के पहले तीनों मैचों में वैभव ने अब तक शुरू से ही बल्ला घुमाया है. इंग्लैंड की कठिन पिचों पर वैभव ने टिक कर खेलने का प्रयास नहीं किया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 09 Jul 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
India Vs England IND VS ENG IND Vs ENG 4th T20 Vaibhav Sooryavanshi
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