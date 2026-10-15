वैभव सूर्यवंशी को गंभीर कर रहे नजरअंदाज, लक्ष्मण ने दिए पूरे मौके; टीम में भेदभाव?

वैभव सूर्यवंशी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा हैं. सीरीज के 4 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन वैभव को अब तक एक भी मैच की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया है. फैंस वैभव को खेलता देखने के लिए उत्सुक नजर आते हैं. इस सीरीज से पहले वैभव 2026 एशियाई खेलों में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए नजर आए थे. वहां वीवीएस लक्ष्मण भारत के हेड कोच थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर हो रही टी20 सीरीज में नियमित गौतम गंभीर हेड कोच की भूमिका निभा रहे हैं.

एक आंकड़े के मुताबिक, गंभीर की कोचिंग में वैभव को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि लक्ष्मण की कोचिंग में उन्हें पूरे मौके दिए गए हैं. गंभीर ने वैभव को लेकर पहले ही साफ कर दिया था कि उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा. वह वैभव की जगह ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं.

गंभीर और लक्ष्मण की कोचिंग में वैभव को कितने-कितने मौके मिले?

गौतम गंभीर- वैभव सूर्यवंशी नियमित हेड कोच गंभीर की कोचिंग के अंडर 14 मैचों में टीम इंडिया का हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 में ही खेलने का मौका मिला, यानी वह सिर्फ तीन मैचों में भी प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे.

वीवीसए लक्ष्मण- दूसरी तरफ, लक्ष्मण की कोचिंग में वैभव सूर्यवंशी 5 मैचों में टीम इंडिया का हिस्सा रहे. यहां उन्हें सभी 5 मैचों में खेलने का मौका मिला, यानी सभी मैचों में प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे.

वैभव सूर्यवंशी का टी20 इंटरनेशनल करियर

अभी वैभव भारत के लिए सिर्फ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्होंने फॉर्मेट के 8 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनकी 8 पारियों में बैटिंग करते हुए 30.75 की औसत और 186.36 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 246 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 81 रनों का रहा. वैभव ने जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. गौर करने वाली बात यह है कि वैभव ने सभी 8 मैच विदेशी सरजमीं पर खेले हैं. भारत में उन्होंने एक भी टी20 इंटरनेशनल नहीं खेला है.

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