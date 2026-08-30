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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट15 साल के कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, DRS से लूटी महफिल

15 साल के कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, DRS से लूटी महफिल

दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल के पहले दिन वैभव सूर्यवंशी को कप्तानी करने का मौका मिला, क्योंकि ईशान किशन चोट के कारण बाहर चले गए थे. बतौर कप्तान वैभव पहला सफल रिव्यू लेकर छा गए.

Written By : शिवम |  Updated at : 30 Aug 2026 04:00 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी बल्ले से तो पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना ही चुके हैं, दलीप ट्रॉफी के पिछले मैच में उन्होंने गेंद से भी कमाल किया. अब सेमीफाइनल मैच में कप्तान बनकर जो किया, उसके लिए भी उनकी तारीफ हो रही है. बतौर कप्तान वैभव ने पहला रिव्यू लेने से पहले गेंदबाज और विकेटकीपर से बात की, फिर समय खत्म होने से 3 सेकंड पहले रिव्यू का इशारा किया. उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

दलीप ट्रॉफी 2026 के दोनों सेमीफाइनल आज से शुरू हो गए हैं. पहला सेमीफाइनल ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच खेला जा रहा है. ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पहले दिन वैभव सूर्यवंशी ने कप्तानी संभाली, क्योंकि ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए थे. बता दें कि वैभव को टीम में उपकप्तान के तौर पर चुना गया था.

समय खत्म होने से 3 सेकंड पहले लिया फैसला

मुकेश कुमार द्वारा डाले गए 40वें ओवर की दूसरी गेंद आर्यन जुयाल को ऑफ स्टंप लाइन पर डाली, बल्लेबाज बीट हो गए. ईशान किशन के स्थान पर विकेटकीपिंग कर रहे कुमार कुशाग्र ने कैच पकड़कर अपील की, लेकिन अंपायर ने नकार दिया और इसे नॉट आउट बताया. स्लिप में खड़े कप्तान वैभव सूर्यवंशी का भी मानना था कि बल्लेबाज आउट हैं, लेकिन रिव्यू लेने से पहले उन्होंने गेंदबाज और विकेटकीपर से बात की. रिव्यू लेने के समय में 3 सेकंड का समय ही बचा था, वैभव ने रिव्यू ले लिया.

रिव्यू में दिखा कि गेंद बल्लेबाज आर्यन के बल्ले को छूकर विकेटकीपर के पास गई थी, थर्ड अंपायर ने ऑनफील्ड अंपायर का फैसला बदलकर इसे आउट करार दिया. आर्यन का विकेट महत्वपूर्ण था, जो 46 रन बनाकर खेल रहे थे. ये सेंट्रल जोन की पहली पारी का चौथा विकेट था, जो 99 के स्कोर पर गिरा.

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वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

वैभव दलीप ट्रॉफी के इतिहास में कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. मैच की बात करें तो खबर लिखे जाने तक सेंट्रल जोन ने 68 ओवरों में 8 विकेट खोकर 214 रन बना लिए हैं. सेंट्रल जोन के लिए सर्वाधिक रन रिंकू सिंह ने बनाए, जिन्होंने 8 चौकों की मदद से 60 रन बनाए. उन्हें मुकेश कुमार ने आउट किया, जिन्होंने खबर अभी तक 3 विकेट चटकाए हैं. मोहम्मद कुनैन कुरैशी और अभिजीत सरकार ने 2-2 विकेट लिए.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 30 Aug 2026 04:00 PM (IST)
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