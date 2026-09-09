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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC टी20 रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी को हुआ नुकसान

ICC टी20 रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी को हुआ नुकसान

आईसीसी ने आज बुधवार को अपनी ताजा रैंकिंग जारी की. ईशान किशन टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 पायदान पर बने हुए हैं. लेकिन वैभव सूर्यवंशी को नुकसान हुआ है. देखें वह अब किस नंबर पर हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 09 Sep 2026 09:55 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी अभी दलीप ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे हैं, जिसके बाद वह तुरंत दिल्ली में भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान बनाम भारत 3 मैचों की टी20 सीरीज होगी, जिसका पहला मैच 13 सितंबर को है. इससे पहले आईसीसी ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी कर दी है, 15 वर्षीय बल्लेबाज को इसमें नुकसान हुआ है.

टॉप पर काबिज ईशान किशन

आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन की बादशाहत कायम है, वह 910 रेटिंग के साथ इस पायदान पर बने हुए हैं. उन्हें फिलहाल अपनी पोजीशन खोने का कोई डर नहीं है, क्योंकि दूसरे स्थान पर मौजूद साहिबजादा फरहान के 848 रेटिंग पॉइंट्स हैं. अभिषेक शर्मा 819 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

टॉप-5 में एक बदलाव हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस 789 रेटिंग के साथ एक स्थान नीचे लुढ़ककर पांचवें नंबर पर आ गए हैं. इंग्लैंड के फिल साल्ट 799 रेटिंग के साथ पांचवें से चौथे स्थान पर पहुंच गए.

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कहां पहुंचे वैभव सूर्यवंशी?

आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी को 2 पायदान का नुकसान हुआ है. वह लुढ़ककर अब 49वें स्थान पर आ गए हैं. हालांकि ये उनकी फॉर्म के कारण नहीं, बल्कि इस वजह से हुआ है कि टीम इंडिया अभी टी20 नहीं खेल रही थी. पूरा भरोसा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के बाद वैभव रैंकिंग में एक लंबी छलांग लगाएंगे.

15 वर्षीय वैभव ने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेला था, इस दौरे पर उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा था. जिम्बाब्वे में उनका बल्ला खूब बरसा था, अब वह भारत में पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार हैं.

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दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज ने लगाई लंबी छलांग

आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के लुआन-ड्रे प्रीटोरियस 61 पायदान ऊपर आकर 44वें स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने नामीबिया के खिलाफ पिछले हफ्ते 101 रनों की शानदार पारी खेली थी. उससे पिछले मैच में उन्होंने 94 रन बनाए थे. इन 2 पारियों का फायदा उन्हें रैंकिंग में भी हुआ.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 Sep 2026 09:55 PM (IST)
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ICC T20 Ranking Vaibhav Sooryavanshi ICC T20 Ranking Batsman
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