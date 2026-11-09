दिवाली पर वैभव सूर्यवंशी के घर आई चमचमाती कार, परिवार संग डिलीवरी लेने पहुंचे

भारत के धुरंधर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के घर नए मेहमान की एंट्री हुई है. धनतेरस और दिवाली के पावन मौके पर उन्हें टाटा सिएरा गाड़ी की डिलीवरी मिल गई है. वैभव अपने दोनों भाई और पिता संजीव सूर्यवंशी और मां के साथ शोरूम में नजर आए. सभी ने मिलकर टाटा सिएरा गाड़ी की डिलीवरी ली.

दरअसल वैभव सूर्यवंशी के परिवार ने यह गाड़ी खरीदी नहीं है. वैभव को यह कार IPL 2026 में सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन बनने पर मिली थी. अब कई महीनों के बाद उस कार की डिलीवरी हुई है. उन्हें सीजन में 237.31 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेलने के लिए यह चमचमाती कार मिली है.

View this post on Instagram A post shared by Ujjwal Sooryavanshi (@ujjwalsooryavanshi2512)

कार की डिलीवरी की टाइमिंग भी एकदम खास रही, क्योंकि दिवाली के खास मौके पर उनकी खुशी दोगुनी हो गई. 15 वर्षीय खिलाड़ी के लिए यह साल बहुत खास रहा है. पहले उन्होंने IPL 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन किया, कुछ समय बाद ही जुलाई में टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया, हाल ही में उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पहले 2 मैचों के लिए बिहार का कप्तान नियुक्त किया गया है. उनके लिए यह साल ऐसी ही यादों से भरा रहा है.

ऑरेंज कैप, सुपर स्ट्राइकर समेत सब जीता

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी को 237.31 के स्ट्राइक रेट से खेलने के लिए यह कार मिली है. इसके अलावा उन्होंने सीजन में सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी. उन्होंने एक शतक और पांच फिफ्टी समेत इतने रन बनाए थे. वह आईपीएल के इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने थे.

उनकी उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं थीं. उन्होंने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. पूरे आईपीएल 2026 सीजन में उनके बल्ले से 72 छक्के निकले. उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने एक सीजन में 59 छक्के लगाए थे.

वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल करियर

अब तक अपने छोटे से आईपीएल करियर में वैभव सूर्यवंशी ने 23 मैच खेलकर 1028 रन बना लिए हैं. उनका औसत 44.69 का है और स्ट्राइक रेट 228.95 का. यह भी एक गजब का फैक्ट है कि भारत के इस स्टार बल्लेबाज ने अपने करियर में अब तक चौकों से ज्यादा छक्के लगाए हैं. उन्होंने 96 छक्के और 81 चौके लगाए हैं. उनके नाम आईपीएल में 2 शतक और 6 फिफ्टी हैं.

यह भी पढ़ें:

'मोहम्मद शमी ने मेरी काफी मदद की', टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल का बयान वायरल