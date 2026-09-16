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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक दिन के ब्रांड प्रमोशन का कितना चार्ज करते हैं वैभव सूर्यवंशी? रकम उड़ा देगी होश

एक दिन के ब्रांड प्रमोशन का कितना चार्ज करते हैं वैभव सूर्यवंशी? रकम उड़ा देगी होश

Vaibhav Sooryavanshi: क्रिकेट की दुनिया में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी की ब्रांड वैल्यू में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है. उनके एक दिन के ब्रांड प्रमोशन के चार्ज की रकम सामने आई है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 16 Sep 2026 04:19 PM (IST)
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15 साल के भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की शोहरत में हर दिन इजाफा हो रहा है. बल्ले से कमाल का प्रदर्शन करने वाले वैभव की दुनिया में अलग ही पहचान बन रही है. क्रिकेट जगत में वैभव को सदियों में आने वाले टैलेंट के रूप में देखा जा रहा है. क्रिकेट की दुनिया में नाम बनाने वाले वैभव की ब्रांड वैल्यू भी तेजी से बढ़ रही है, जिसके साथ विज्ञापनों के लिए उनकी मांग में भी बढ़ोत्तरी हो रही है. हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि वैभव एक दिन के ब्रांड प्रमोशन का कितना चार्ज करते हैं. 

टीनएज की उम्र में वैभव विज्ञापन या किसी भी तरह के प्रमोशन के लिए जो रकम ले रहे हैं, वो वाकई उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है. बड़े-बड़े स्टार भी इतनी डिमांड नहीं रख पाते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि वैभव एक दिन के ब्रांड प्रमोशन के लिए करीब 2 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. 

बताया गया कि यह रकम सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए नहीं है, इसमें एंडोर्समेंट, शूट और अपीयरेंस के जैसे चीजें भी शामिल हैं. 

आईपीएल से पहले वैभव का चार्ज बिल्कुल अलग था. कथित तौर पर भारत की टी20 लीग में आने से पहले कॉम्प्लान और रेड बुल जैसे ब्रांड्स ने वैभव के साथ करीब 1 करोड़ की डील साइन की थी. आईपीएल और अब टीम इंडिया में जगह बनाने से वैभव की डिमांग बढ़ी है. हालांकि वैभव के ब्रांड एंडोर्समेंट या फिर किसी भी तरह के प्रमोशन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है. 

यह भी पढ़ें: रोहित के सपोर्ट में युवराज? गौतम गंभीर के लिए मैसेज; बताया 2027 वर्ल्ड कप जीतने का प्लान

वैभव सूर्यवंशी का करियर 

वैभव ने जुलाई में ही अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. अब तक उन्होंने 6 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 6 पारियों में बैटिंग करते हुए वैभव ने 32.16 की औसत और 189.21 के स्ट्राइक रेट से 193 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 2 फिफ्टी निकलीं, जिसमें हाई स्कोर 81 रनों का रहा. 

 

यह भी पढ़ें: वेस्टइंडीज सीरीज में दिखेंगे कई नए नाम, टीम इंडिया के 9 स्टार खिलाड़ी नहीं हैं उपलब्ध

Published at : 16 Sep 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM Vaibhav Sooryavanshi
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