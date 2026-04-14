वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री लेने से ज्यादा दूर नहीं हैं, उनका डेब्यू जून में संभव है. पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग में डेब्यू करने के बाद से उन्होंने अंडर-19 और डोमेस्टिक लेवल पर भी प्रभावी खेल दिखाया. IPL 2026 में भी वह विस्फोटक अंदाज में खेल रहे हैं, SRH के खिलाफ मैच को छोड़ दें तो उन्होंने हर मुकाबले में अच्छी शुरुआत दिलाई है. अगर जून में वैभव ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया तो वह इतिहास रच देंगे और सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाए सालों पहले रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.

भारतीय क्रिकेट टीम इस साल जून में आयरलैंड का दौरा करेगी, जिसमें 2 टी20 मैच खेले जाएंगे. पहला मैच 26 और दूसरा 28 जून को खेला जाएगा. इस दौरे के लिए चयनकर्ता वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल कर सकते हैं. अब वैभव 15 साल के हो गए हैं, जो नेशनल टीम में शामिल होने की न्यूनतम उम्र है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चयनकर्ताओं ने उन्हें शॉर्टलिस्ट किया है. अगर ऐसा हुआ और वैभव ने डेब्यू किया तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम उम्र में खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे, अभी ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है.

वैभव सूर्यवंशी पर चयनकर्ताओं की नजर

BCCI सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया वैभव आयरलैंड दौरे के दावेदार हैं. चयनकर्ताओं ने अन्य प्लेयर्स संग उनका नाम भी शॉर्टलिस्ट किया है. वैभव इस फॉर्मेट के लिए सबसे उपयुक्त माने जा रहे हैं, जो अपनी पहली गेंद से बड़ा प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं.

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IPL 2026 में भी शानदार प्रदर्शन

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल IPL में 35 गेंदों में शतक जड़ा था, जो लीग का दूसरा सबसे तेज और भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक है. IPL 2026 में भी उनका जलवा देखने को मिला है. पहले और दूसरे मैच में 31 और 39 रनों की तेज तर्रार पारी के बाद उन्होंने RCB के खिलाफ 78 रनों की धुआंधार पारी खेली थी. उन्होंने बुमराह की पहली गेंद पर छक्का जड़कर स्टेटमेंट सा दिया था कि वह इंटरनेशनल लेवल के लिए भी तैयार हैं. हालांकि SRH के खिलाफ हुए आखिरी मैच में वह अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे.