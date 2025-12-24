हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी ने एबी डिविलियर्स का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, विजय हजारे ट्रॉफी में बनाया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

वैभव सूर्यवंशी ने एबी डिविलियर्स का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, विजय हजारे ट्रॉफी में बनाया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले ही मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी की है. इसी के साथ, उन्होंने एबी डिविलियर्स का 10 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 24 Dec 2025 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

Vaibhav Sooryavanshi Broke AB de Villiers Record: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत आज यानी 24 दिसंबर, 2025 से हो गया है. इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम काम्प्लेक्स में खेला जा रहा है, जिसमें बिहार के उप-कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने अपने लिस्ट ए करियर का सबसे बड़ा स्कोर ही बना दिया हैं. इसी के साथ, उन्होंने एबी डिविलियर्स के 10 साल पुराने रिकॉर्ड को 10 गेंदों के अंतर से तोड़ डाला है. 14 साल के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने डिविलियर्स के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लिस्ट ए क्रिकेट में बिहार के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर का भी रिकॉर्ड बना दिया है.

वैभव सूर्यवंशी ने बनाया अपना लिस्ट ए का सबसे बड़ा स्कोर

रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 84 गेंदों में 190 रन जड़ दिया है. इस पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने 226 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से किया, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल रहे. ये विजय हजारे ट्रॉफी या लिस्ट ए क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का पहला शतक है. इसके अलावा, ये उनके लिस्ट ए करियर का सबसे बड़ा स्कोर भी है. इससे पहले उनका लिस्ट ए में सबसे बड़ा स्कोर 71 रन का था.

एबी डिविलियर्स का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी द्वारा खेली गई पारी दौरान एबी डिविलियर्स का 10 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है. वैभव सूर्यवंशी अब 50 ओवर फॉर्मेट में यानी लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ये रिकॉर्ड पहले एबी डिविलियर्स के नाम था, जो उन्होंने साल 2015 के मेंस वनडे वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था. इस मुकाबले में डिविलियर्स ने 64 गेंदों में 150 रन पूरा किया था, लेकिन 10 साल बाद यानी साल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 54 गेंदों में ही अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 150 रन बनाकर इतिहास रच दिया है. वैभव ने 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे तेज 150 रन के स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एबी डिविलियर्स से 10 गेंदें कम खेली है.

Published at : 24 Dec 2025 01:17 PM (IST)
Tags :
AB De Villiers CRICKET Vaibhav Sooryavanshi Vijay Hazare Trophy 2025-26
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के 'नाराज' ब्राह्मण विधायकों को साथ लाएगी सपा? अखिलेश के चाचा शिवपाल ने बताया 'प्लान'
BJP के 'नाराज' ब्राह्मण विधायकों को साथ लाएगी सपा? अखिलेश के चाचा शिवपाल ने बताया 'प्लान'
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
Advertisement

वीडियोज

Unnao Rape Case: ABP News से Senger की जमानत पर बोली पीड़िता, जीने की इच्छा खत्म हो गई
Adani Group का Cement Sector में Game- Changing Masterplan, Investors के लिए मौका | Paisa Live
Top News: देखिए सुबह की बड़ी खबरें | Bangladesh Protest | Assam Violence | Headlines Today
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Uddhav और Raj Thackeray आज BMC चुनाव पर करने वाले हैं खेल, BJP से लेकर Congress में सियासत तेज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के 'नाराज' ब्राह्मण विधायकों को साथ लाएगी सपा? अखिलेश के चाचा शिवपाल ने बताया 'प्लान'
BJP के 'नाराज' ब्राह्मण विधायकों को साथ लाएगी सपा? अखिलेश के चाचा शिवपाल ने बताया 'प्लान'
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
ओटीटी
The 50 OTT Release: कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
नौकरी
UP में निकली मेडिकल ऑफिसर समेत 2 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
UP में निकली मेडिकल ऑफिसर समेत 2 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
जनरल नॉलेज
महंगे रेस्टोरेंट की प्लेट्स में कम क्यों होता है खाना? जान लीजिए पूरा लॉजिक
महंगे रेस्टोरेंट की प्लेट्स में कम क्यों होता है खाना? जान लीजिए पूरा लॉजिक
हेल्थ
बिना वजह चोट के निशान और कंधे का दर्द हो सकता है ब्लड कैंसर का संकेत, कैसे पहचानें लक्षण?
बिना वजह चोट के निशान और कंधे का दर्द हो सकता है ब्लड कैंसर का संकेत, कैसे पहचानें लक्षण?
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Embed widget