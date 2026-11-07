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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसैंडपेपर कांड में पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम थी शामिल! उस्मान ख्वाजा के खुलासे से बवाल

सैंडपेपर कांड में पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम थी शामिल! उस्मान ख्वाजा के खुलासे से बवाल

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा के 'सैंडपेपर गेट' बॉल टेंपरिंग पर दिए हालिया बयान से बवाल मच गया है. उन्होंने दावा किया है कि उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के हर खिलाड़ी को पता था.

Written By : शिवम |  Updated at : 07 Nov 2026 11:08 AM (IST)
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उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब के रिलीज होने से पहले 2018 के चर्चित 'सैंडपेपर गेट' बॉल टेंपरिंग को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है, जिससे बवाल मच गया है. उन्होंने बताया कि बॉल टेंपरिंग के बारे में तब टीम के हर खिलाड़ी और स्टाफ को पता था. उन्होंने अपनी किताब 'सब्र' में एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए पिछले टेस्ट में भी सैंडपेपर का इस्तेमाल किया गया था.

'नाइन न्यूजपेपर्स' को दिए इंटरव्यू में उस्मान ख्वाजा ने कहा, "उसमे सभी शामिल थे. सिर्फ बल्लेबाज, गेंदबाज नहीं बल्कि हम सभी. मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सामने आकर सबकुछ सच बताने वाला बनना चाहता हूं, बस सच में मुझे लगा था कि 8 साल बीत जाने के बाद अब तो सच सामने आ गया होगा."

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ख्वाजा का दावा ऑस्ट्रेलिया के उस बयान से उलट है, जिसमें कहा गया था कि इसकी तरकीब के बारे में सिर्फ स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को ही मालूम था. 2021 में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड ने भी सार्वजानिक रूप से कहा था कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता था.

बता दें कि ये दक्षिण अफ्रीका में खेली गई (2018 में) टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच के दौरान हुआ था. गेंद पर सैंडपेपर इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के बाद बैनक्राफ्ट पर 9 महीने का बैन लगा था. इसमें शामिल होने के लिए स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर 1-1 साल का बैन लगा था.

ख्वाजा ने क्या बताया

किताब में ख्वाजा ने दावा किया है कि सेंट जॉर्ज पार्क में दूसरे टेस्ट के दौरान सैंडपेपर के इस्तेमाल को लेकर बातचीत हुई थी. तब स्टीव स्मिथ ने कहा था 'इसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता' और ऐसा कहते हुए कमरे से बाहर चले गए थे." उनके दावे के अनुसार बैनक्राफ्ट ने पहली पारी में सैंडपेपर के इस्तेमाल की पेशकश की थी. 

उस्मान ख्वाजा के दावे के अनुसार पकड़े जाने के बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कहा था कि इसकी जिम्मेदारी पूरी टीम को लेनी चाहिए. उन्होंने लिखा कि, "मैंने कहा था कि हमने टीम के रूप में किया और हमें पता था कि क्या हो रहा है इसलिए इसकी जिम्मेदारी टीम को लेनी होगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन 3 को निशाना बनाया गया."

यह भी पढ़ें- 16 चौके, 2 छक्के... यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड में जड़ा लगातार दूसरा शतक

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 07 Nov 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Australia Cricket Team Sandpaper Gate Usman Khwaja
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