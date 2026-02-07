भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी

Harmeet Singh Story: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 07 फरवरी, शनिवार से हुई. शेड्यूल के मुताबिक, पहले दिन टूर्नामेंट में तीसरा मुकाबला भारत और यूएसए के बीच खेला गया. मुकाबले में यूएसए की तरफ से स्पिनर हरमीत सिंह मैदान पर उतरे. हरमीत वो खिलाड़ी हैं, जो भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. भारत में काफी क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने यूएसए का रुख किया और लगातार दूसरे टी20 वर्ल्ड कप में टीम के लिए खेल रहे हैं.

भारत के मुंबई शहर में जन्में हरमीत सिंह की कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है. पहले उन्होंने भारत में रहकर मुंबई के अलावा बाकी कुछ राज्यों के लिए क्रिकेट खेला. हरमीत भारत के लिए 2 बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी रह चुके हैं. तो आइए जानते हैं कि हरमीत की पूरी कहानी कैसी है.

भारत के लिए कब-कब खेले 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप?

हरमीत सिंह ने भारत के लिए पहला अंडर-19 वर्ल्ड कप 2010 में खेला था, जिसमें वह गेंदबाजी में काफी महंगे साबित हुए थे. फिर दो साल के बाद अपने अगले अंडर-19 विश्व कप में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी इकॉनमी 3.02 की रही.

आईपीएल के स्पॉट-फिक्सिंग विवाद में आया नाम

बताते चलें कि हरमीत आईपीएल का भी हिस्सा रह चुके हैं. 2013 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए एक मैच खेला था. लेकिन 2013 के आईपीएल स्पॉट-फिक्सिंग विवाद के सामने आने के बाद एक सट्टेबाज ने आरोप लगाया था कि उसने हरमीत को फिक्सिंग में शामिल करने की कोशिश की. हालांकि खिलाड़ी की उम्र कम होने की वजह से सौदा नहीं हो सका. फिर बीसीसीआई ने भी जांच की थी, जिसमें हरमीत को बरी कर दिया गया था.

हरमीत का अंतर्राष्ट्रीय करियर

गौरतलब है कि अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए हरमीत सिंह ने अब तक अपने करियर में 22 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल खेल लिए हैं. वनडे में हरमीत 31 विकेट ले चुके हैं. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 24 विकेट चटकाए हैं.