हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअंतिम ओवरों में USA की दमदार वापसी, पाकिस्तान को 200 से नीचे रोका, फरहान-बाबर चमके

अंतिम ओवरों में USA की दमदार वापसी, पाकिस्तान को 200 से नीचे रोका, फरहान-बाबर चमके

Pakistan vs USA Score: पाकिस्तान ने यूएसए के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए हैं. अंतिम ओवरों में यूएसए ने दमदार वापसी की.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 Feb 2026 08:53 PM (IST)
Pakistan vs USA Score T20 World Cup: पाकिस्तान ने यूएसए के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए हैं. कोलंबो में खेले जा रहे इस मैच में साहिबजादा फरहान ने दमदार अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं बाबर आजम ने शुरुआत धीमी की, लेकिन इस बार उनके बल्ले ने भी गदर मचाया. ये वही यूएसए की टीम है, जिसने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बहुत बड़े उलटफेर का शिकार बनाया था.

यूएसए की टीम ने अंतिम ओवरों में दमदार वापसी की और पाकिस्तान को 200 रनों का आंकड़ा छूने से रोक लिया. 18 ओवर तक पाकिस्तान 173 रन बना चुका था और शादाब खान का बल्ला बाउंड्री पे बाउंड्री ठोके जा रहा था. अंतिम 2 ओवरों में यूएसए के गेंदबाजों ने सिर्फ 15 रन दिए और पाक टीम के 5 बल्लेबाजों को आउट किया. 

साहिबजादा का अर्धशतक, बाबर भी चमके

सैम अयूब की खराब फॉर्म जारी है, जो केवल 19 रन बनाकर आउट हो गए. मगर साहिबजादा फरहान ने यूएसए के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. उन्होंने 27 गेंदों में फिफ्टी पूरी की और इस मैच में उन्होंने 41 गेंद में 73 रन बनाए. करीब 178 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी में उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले.

बाबर आजम ने 32 गेंद में 46 रनों की पारी खेली. बाबर ने अपनी पारी की पहली 18 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बनाए थे, लेकिन अंतिम 14 गेंदों में 31 रन जड़ डाले. इस पारी में उन्होंने 4 चौके और एक छक्का लगाया.  

12 गेंद में गिर गए 5 विकेट

पाकिस्तान टीम की पारी की अंतिम 12 गेंदों में 5 विकेट गिरे. 19वें ओवर में शेडली वैन शालक्विक ने केवल 6 रन दिए और 2 विकेट भी लिए. वहीं सौरभ नेत्रावलकर ने 20वें ओवर में तीन विकेट चटकाए और केवल 11 रन दिए. शालक्विक की बात करें तो उन्होंने 25 रन देकर 4 विकेट लिए, जो टी20 क्रिकेट में किसी ICC के फुल मेंबर देश के खिलाफ यूएसए टीम के लिए सबसे बढ़िया गेंदबाजी फिगर हैं. उन्होंने इसी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में भी ऐसा ही कारनामा किया था. 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 10 Feb 2026 08:44 PM (IST)
Babar Azam T20 WORLD CUP LIVE PAK Vs USA ICC T20 World Cup 2026 Pakistan Vs USA
