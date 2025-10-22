हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC की ताजा रैंकिंग में उथल-पुथल, जसप्रीत बुमराह की नंबर-1 पोजीशन के लिए खतरा बना PAK गेंदबाज

ICC की ताजा रैंकिंग में उथल-पुथल, जसप्रीत बुमराह की नंबर-1 पोजीशन के लिए खतरा बना PAK गेंदबाज

Latest ICC Rankings: ICC की राजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं. पाकिस्तानी गेंदबाज उनके नंबर-1 स्पॉट पर खतरा बनकर मंडरा रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Oct 2025 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

ICC की राजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं. मगर उनके नंबर-1 स्पॉट पर पाकिस्तान के स्पिनर नौमान अली (Noman Ali Ranking) खतरा बनकर मंडराने लगे हैं. वहीं महिला वनडे रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना दुनिया की नंबर-1 बल्लेबाज बनी हुई हैं. कुलदीप यादव को गेंदबाजी रैंकिंग में नुकसान हुआ है, वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-5 में बने हुए हैं.

बुमराह के लिए खतरा PAK गेंदबाज

पाकिस्तान के स्पिनर नौमान अली ने टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है. वो चार स्थान की छलांग लगाते हुए दुनिया के नंबर-2 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं. नौमान अली अब रेटिंग्स अंकों के मामले में बुमराह से सिर्फ 29 पॉइंट पीछे हैं. टेस्ट की टॉप-10 गेंदबाजों की लिस्ट में बुमराह के अलावा कोई भारतीय नहीं है. टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शुभमन गिल एक स्थान के फायदे के साथ 12वें नंबर पर आ गए हैं.

पाकिस्तान के नौमान अली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की दोनों पारियों में मिलाकर 10 विकेट लिए थे. वहीं दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 2 विकेट लिए थे.

टॉप-10 ODI बल्लेबाजों में चार भारतीय

भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलियाई टूर पर वनडे सीरीज खेल रही है. ODI की बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में चार भारतीय हैं. शुभमन गिल दुनिया के टॉप वनडे बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा तीसरे और विराट कोहली नंबर-5 पर बने हुए हैं. श्रेयस अय्यर को एक स्थान का नुकसान हुआ है, लेकिन अब भी वो दसवें स्थान पर मौजूद हैं. ODI गेंदबाजी रैंकिंग में कुलदीप यादव एक स्थान फिसलकर छठे पायदान पर आ गए हैं.

नंबर-1 पर कायम स्मृति मंधाना

महिला वर्ल्ड कप 2025 में 222 रन बना चुकीं स्मृति मंधाना महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 बनी हुई हैं. उनके अलावा टॉप-10 बल्लेबाजों में कोई भारतीय नहीं है. कप्तान हरमनप्रीत कौर 3 स्थान के फायदे के साथ 15वें और दीप्ति शर्मा ने भी लंबी छलांग लगाते हुए 20वां स्थान हासिल कर लिया है.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 22 Oct 2025 04:32 PM (IST)
Tags :
ICC Rankings VIRAT KOHLI JASPRIT BUMRAH Latest ICC Rankings
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
विश्व
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है छोटा-सा देश?
यूटिलिटी
फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका
फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका
जनरल नॉलेज
Taj Mahal: पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई
पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई
विश्व
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget