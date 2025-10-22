ICC की ताजा रैंकिंग में उथल-पुथल, जसप्रीत बुमराह की नंबर-1 पोजीशन के लिए खतरा बना PAK गेंदबाज

ICC की राजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं. मगर उनके नंबर-1 स्पॉट पर पाकिस्तान के स्पिनर नौमान अली (Noman Ali Ranking) खतरा बनकर मंडराने लगे हैं. वहीं महिला वनडे रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना दुनिया की नंबर-1 बल्लेबाज बनी हुई हैं. कुलदीप यादव को गेंदबाजी रैंकिंग में नुकसान हुआ है, वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-5 में बने हुए हैं.

बुमराह के लिए खतरा PAK गेंदबाज

पाकिस्तान के स्पिनर नौमान अली ने टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है. वो चार स्थान की छलांग लगाते हुए दुनिया के नंबर-2 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं. नौमान अली अब रेटिंग्स अंकों के मामले में बुमराह से सिर्फ 29 पॉइंट पीछे हैं. टेस्ट की टॉप-10 गेंदबाजों की लिस्ट में बुमराह के अलावा कोई भारतीय नहीं है. टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शुभमन गिल एक स्थान के फायदे के साथ 12वें नंबर पर आ गए हैं.

पाकिस्तान के नौमान अली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की दोनों पारियों में मिलाकर 10 विकेट लिए थे. वहीं दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 2 विकेट लिए थे.

टॉप-10 ODI बल्लेबाजों में चार भारतीय

भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलियाई टूर पर वनडे सीरीज खेल रही है. ODI की बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में चार भारतीय हैं. शुभमन गिल दुनिया के टॉप वनडे बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा तीसरे और विराट कोहली नंबर-5 पर बने हुए हैं. श्रेयस अय्यर को एक स्थान का नुकसान हुआ है, लेकिन अब भी वो दसवें स्थान पर मौजूद हैं. ODI गेंदबाजी रैंकिंग में कुलदीप यादव एक स्थान फिसलकर छठे पायदान पर आ गए हैं.

नंबर-1 पर कायम स्मृति मंधाना

महिला वर्ल्ड कप 2025 में 222 रन बना चुकीं स्मृति मंधाना महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 बनी हुई हैं. उनके अलावा टॉप-10 बल्लेबाजों में कोई भारतीय नहीं है. कप्तान हरमनप्रीत कौर 3 स्थान के फायदे के साथ 15वें और दीप्ति शर्मा ने भी लंबी छलांग लगाते हुए 20वां स्थान हासिल कर लिया है.