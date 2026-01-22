हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबांग्लादेश निकला एहसान फरामोश, BCCI के सहारे विश्व क्रिकेट में बनाई थी पहचान, अब दिखा रहा आंख

बांग्लादेश निकला एहसान फरामोश, BCCI के सहारे विश्व क्रिकेट में बनाई थी पहचान, अब दिखा रहा आंख

Bangladesh T20 World Cup 2026 News: बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 को बॉयकॉट कर दिया है. मगर सालों पहले BCCI ने उसे विश्व क्रिकेट में पहचान दिलाई थी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Jan 2026 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश ने साफतौर पर एलान कर दिया है कि वो 2026 टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगा. इससे उसने ना केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) बल्कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से भी पंगा ले लिया है. दरअसल आईसीसी ने बांग्लादेश की वेन्यू बदलने की मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश का कहना है कि आईसीसी ने उसके साथ न्याय नहीं किया है.

बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल इस विवाद की शुरुआत से ही भड़काऊ बयान देते आए हैं. अब उनका कहना है कि वो किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं. नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश अगर टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, तो दुनिया को समझना चाहिए कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश किसी भी हाल में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा.

एक तरफ बांग्लादेश लगातार कहता रहा कि भारत में उसके खिलाड़ियों को खतरा है. जबकि ICC ने आश्वासन देते हुए कहा था कि उसने भारत में मैचों की सुरक्षा का आकलन किया है और भारत यात्रा करने पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा. इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार का टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने वाला स्टेटमेंट वाकई चौंकाने वाला है. मगर लगता है कि बांग्लादेश भूल चुका है कि बांग्लादेश क्रिकेट को बड़े स्तर तक पहुंचाने में BCCI ने कितनी मदद की थी.

एहसान फरामोश निकला बांग्लादेश

ये बात सन 1998 की है, तब तक बांग्लादेश को आईसीसी की पूर्ण सदस्यता नहीं मिल पाई थी. बांग्लादेश को विश्व क्रिकेट में कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन तत्कालीन आईसीसी अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने बड़ा रिस्क लेकर आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट की मेजबानी बांग्लादेश को सौंपी थी. बताते चलें कि डालमिया बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

उस टूर्नामेंट का विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा था, जिसने पहली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती थी. मगर दक्षिण अफ्रीका से भी बड़ी जीत बांग्लादेश क्रिकेट की हुई, क्योंकि एक आईसीसी टूर्नामेंट की सफल मेजबानी करने से बांग्लादेश को विश्व क्रिकेट में एक अलग पहचान मिली थी. यहां तक कि जगमोहन डालमिया ने बांग्लादेश को टेस्ट टीम का दर्जा देने का खुला समर्थन दिया था.

अब जब आईसीसी ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा आकलन करके भारत के पक्ष में फैसला सुनाया, तो बांग्लादेश बुरी तरह बौखलाया हुआ है. इसी बौखलाहट में उसने पुराने एहसान भुलाकर टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने का निर्णय ले डाला है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Jan 2026 07:16 PM (IST)
