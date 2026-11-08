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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPAK गेंदबाजों ने बरपाया कहर, सिर्फ 208 रन बना सकी टीम इंडिया; सहवाग-द्रविड़ फ्लॉप

PAK गेंदबाजों ने बरपाया कहर, सिर्फ 208 रन बना सकी टीम इंडिया; सहवाग-द्रविड़ फ्लॉप

India U19 vs Pakistan U19, U19 Asia Cup 2026: भारत के लिए अर्जुन राजपूत ने 85 गेंद में 107 रनों की शानदार पारी खेली. वह अकेटे पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने डटे रहे. उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के लगाए.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 08 Nov 2026 02:59 PM (IST)
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2026 अंडर-19 एशिया कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है. अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे इस मुकाबले में टीम इंडिया 208 रनों पर सिमट गई. भारतीय टीम के लिए अर्जुन  राजपूत ने 85 गेंद में 107 रनों की शानदार पारी खेली. वह अकेटे पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने डटे रहे. उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के लगाए. वहीं पाकिस्तान टीम से अली रजा, रिजवानुल्लाह और निकाब शफीक ने तीन-तीन विकेट चटकाए. आर्यवीर सहवाग 22 और अन्वय द्रविड़ 10 रन ही बना सके. 

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी जीरो पर आउट हो गए. भारतीय बल्लेबाज तू चल मैं आया की तर्ज पर आउट होते रहे. आर्यवीर सहवाग ने 40 गेंद में 22 रन बनाए. वीके विनीथ 29 गेंद में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे. वहीं यशबर्धन चौहान 1 रन बनाकर आउट हुए. 

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लगातार गिरते विकेटों के बीच पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए अर्जुन राजपूत ने करिश्माई शतक जड़ा. अर्जुन ने 85 गेंदों पर 5 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 107 रन बनाए. उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 46.3 ओवर में 208 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. नौवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए काव्य पटेल ने 23 रन बनाए. इसके अलावा मनल चौहान ने 11 रन बनाए. 

पाकिस्तान की तरफ से अली रजा, रिजवानुल्लाह, और निकाब शफीक ने शानदार गेंदबाजी की. अली रजा ने 10 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए. रिजवानुल्लाह ने 7 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि निकाब शफीक ने 10 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए. मोहम्मद सय्याम को भी 1 विकेट मिला.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 08 Nov 2026 02:59 PM (IST)
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India U19 Vs Pakistan U19 Ind U19 Vs Pak U19 IND VS PAK Asia Cup 2026 U19 Asia Cup 2026
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