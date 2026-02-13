हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट13 ओवर में बने थे 68, फिर बल्लेबाजों ने जो किया दुनिया रह गई हैरान, सांसे रोक देने वाले मैच में UAE की रोमांचक जीत

13 ओवर में बने थे 68, फिर बल्लेबाजों ने जो किया दुनिया रह गई हैरान, सांसे रोक देने वाले मैच में UAE की रोमांचक जीत

Canada vs UAE Highlights: रोमांचक मुकाबले में यूएई ने कनाडा को 5 विकेट से हरा दिया है. आर्यांश ने दमदार अर्धशतकीय पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Feb 2026 07:15 PM (IST)
Preferred Sources

Canada vs UAE Highlights: रोमांचक मुकाबले में यूएई ने कनाडा को 5 विकेट से हरा दिया है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए थे. जवाब में यूएई ने खराब शुरुआत के बाद तूफानी बल्लेबाजी के दम पर रोमांचक जीत दर्ज की. यूएई के लिए आर्यांश ने अर्धशतक लगाया, उससे पहले जुनैद सिद्दीकी ने 5 विकेट चटकाए थे. 

यूएई के लिए इस मैच में जुनैद सिद्दीकी ने 4 ओवर में 35 रन देकर 5 विकेट लिए थे. वो 2026 टी20 वर्ल्ड कप में रोमारियो शेफर्ड के बाद ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बने. उनकी इस घातक गेंदबाजी के चलते यूएई की टीम ने कनाडा को 150 रनों पर रोक दिया.

यूएई की रोमांचक जीत

151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई यूएई की टीम ने बल्लेबाजी में बहुत खराब शुरुआत की. एक समय यूएई की टीम ने 13 ओवरों में सिर्फ 68 रन बनाकर 4 विकेट खो दिए थे. इसके बाद यूएई के बल्लेबाजों ने अगली 40 गेंद में ही 83 रन जड़ते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया. खराब शुरुआत के बावजूद 2 गेंद पहले ही यूएई टीम जीत गई.

आर्यांश शर्मा 53 गेंद में 74 रन बनाकर नाबाद लौटे, इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए. इस बीच UAE की टीम ने लगातार विकेट गंवा दिए थे, लेकिन शोएब खान ने आर्यांश शर्मा का बखूबी साथ निभाया और 84 रनों की पार्टनरशिप कर अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर दिया.

पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो कनाडा पर 5 विकेट की जीत के बाद ग्रुप D में यूएई की टीम तीसरे स्थान पर आ गई है. इस ग्रुप में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका अभी तक अपने दोनों मैच जीतकर टॉप पर बने हुए हैं. ऐसे में यूएई को सुपर-8 की रेस में बने रहना है तो अगले मैच भी जीतने होंगे

यह भी पढ़ें:

IND vs PAK: 'लप्पेबाज अभिषेक शर्मा...', भारत-पाकिस्तान मैच से पहले PAK दिग्गज के बयान पर बवाल, जानें क्या कहा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 13 Feb 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
T20 World Cup ICC T20 World Cup 2026 Can Vs Uae UAE Vs Canada
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विधानसभा में सपा पर CM योगी का शायरना तंज, 'धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे'
विधानसभा में सपा पर CM योगी का शायरना तंज, 'धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे'
इंडिया
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
क्रिकेट
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Marushika Technology IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
Imran Khan अंधे हो रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा! Pakistan में फिर हुआ दिग्गजों का अपमान| ABPLIVE
Gold-Silver में गिरावट, क्यों बढ़ रही है Market Volatility? | Paisa Live
Stock Market में Heavy Selling, Nifty-Sensex में Sharp गिरावट से Investors हुए Alert | Paisa Live
Cheque Bounce और Auto-Debit Fail, छोटी Banking Mistake बनेगी बड़ी Legal और Credit Problem | PaisaLive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विधानसभा में सपा पर CM योगी का शायरना तंज, 'धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे'
विधानसभा में सपा पर CM योगी का शायरना तंज, 'धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे'
इंडिया
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
क्रिकेट
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
मूवी रिव्यू
O’Romeo Review: रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
विश्व
बांग्लादेश के चुनाव नतीजों पर आया निर्वासित लेखिका तसलीमा नसरीन का पहला रिएक्शन, तारिक रहमान को दिए ये सुझाव
बांग्लादेश के चुनाव नतीजों पर आया तसलीमा नसरीन का पहला रिएक्शन, तारिक रहमान को दिए ये सुझाव
हेल्थ
Fatty Liver Disease: फैटी लिवर को न समझें मामूली, सिरोसिस से लेकर कैंसर तक का है खतरा; एक्सपर्ट से जानें बचाव
फैटी लिवर को न समझें मामूली, सिरोसिस से लेकर कैंसर तक का है खतरा; एक्सपर्ट से जानें बचाव
ट्रेंडिंग
जहां मिलेंगे बाबू-सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना... वैलेंटाइंस डे से पहले पोस्टर वायरल, देखकर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
जहां मिलेंगे बाबू-सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना... वैलेंटाइंस डे से पहले पोस्टर वायरल, देखकर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget