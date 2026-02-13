Canada vs UAE Highlights: रोमांचक मुकाबले में यूएई ने कनाडा को 5 विकेट से हरा दिया है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए थे. जवाब में यूएई ने खराब शुरुआत के बाद तूफानी बल्लेबाजी के दम पर रोमांचक जीत दर्ज की. यूएई के लिए आर्यांश ने अर्धशतक लगाया, उससे पहले जुनैद सिद्दीकी ने 5 विकेट चटकाए थे.

यूएई के लिए इस मैच में जुनैद सिद्दीकी ने 4 ओवर में 35 रन देकर 5 विकेट लिए थे. वो 2026 टी20 वर्ल्ड कप में रोमारियो शेफर्ड के बाद ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बने. उनकी इस घातक गेंदबाजी के चलते यूएई की टीम ने कनाडा को 150 रनों पर रोक दिया.

यूएई की रोमांचक जीत

151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई यूएई की टीम ने बल्लेबाजी में बहुत खराब शुरुआत की. एक समय यूएई की टीम ने 13 ओवरों में सिर्फ 68 रन बनाकर 4 विकेट खो दिए थे. इसके बाद यूएई के बल्लेबाजों ने अगली 40 गेंद में ही 83 रन जड़ते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया. खराब शुरुआत के बावजूद 2 गेंद पहले ही यूएई टीम जीत गई.

आर्यांश शर्मा 53 गेंद में 74 रन बनाकर नाबाद लौटे, इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए. इस बीच UAE की टीम ने लगातार विकेट गंवा दिए थे, लेकिन शोएब खान ने आर्यांश शर्मा का बखूबी साथ निभाया और 84 रनों की पार्टनरशिप कर अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर दिया.

पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो कनाडा पर 5 विकेट की जीत के बाद ग्रुप D में यूएई की टीम तीसरे स्थान पर आ गई है. इस ग्रुप में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका अभी तक अपने दोनों मैच जीतकर टॉप पर बने हुए हैं. ऐसे में यूएई को सुपर-8 की रेस में बने रहना है तो अगले मैच भी जीतने होंगे

