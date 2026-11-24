एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में मंगलवार, 24 नवंबर को 11वें मैच के लिए इंडिया-ए और यूएई की टीमें मैदान पर हैं. दोहा में खेले जा रहे मैच में यूएई ने पहले बैटिंग करने के बाद 50 ओवर में 8 विकेट पर 249 रन बनाए. टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 250 रन का लक्ष्य है. यूएई के लिए हरप्रीत सिंह भाटिया ने शतकीय पारी खेलते हुए 130 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. इस दौरान टीम इंडिया के लिए अरशद खान ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए.

यूएई की तरफ से लगातार विकेट गिरते रहे. टीम को पहला झटका 02 रन के स्कोर पर लगा, जब आर्यांश शर्मा (02) आउट हुए. 20 रन पर दूसरा विकेट अंश टंडन (08) के रूप में गिरा. इसके बाद तीसरे विकेट के लिए हरप्रीत सिंह और मुहम्मद शाहदाब ने 71 (101 गेंद) रनों की साझेदारी की. यह पारी की सबसे बड़ी साझेदारी रही, जिसका अंत 91 रन पर शाहदाब के विकेट से हुआ. शाहदाब ने 2 चौकों की मदद से 28 रन बनाए.

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आगे बढ़ते हुए टीम को चौथा झटका 151 रन पर लगा, जब ईथन डिसूजा 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे. 3 रन के भीतर टीम का अगला विकेट गिर गया. 154 रन पर आफताब आलम (02) के रूप में 5वां झटका लगा. यहां से 200 रन का टोटल मुश्किल लगने लगा. लेकिन छठे विकेट के लिए हरप्रीत और बासिल हमीद ने 66 (63 गेंद) रनों की साझेदारी कर टीम को 200 के पार पहुंचाया.

220 रन पर 2 विकेट गिरे. पहले शतकवीर हरप्रीत भाटिया आउट हुए. फिर इबरार अहमद बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. 243 रन पर टीम को आठवां झटका जाहिद अली के रूप में लगा, जिन्होंने 07 रन बनाए. कप्तान बासिल हमीद 36 रन पर और उद्देश सूरी 01 रन पर नाबाद रहे.

भारत के लिए जीत जरूरी

सेमीफाइनल को मद्दे नजर रखते हुए टीम इंडिया के लिए मैच में जीत हासिल करना बेहद जरूरी है. मेन इन ब्लू ने पाकिस्तान-ए के खिलाफ दूसरे मैच में हार का सामना किया था. ऐसे में टीम को सेमीफाइनल में जाने के लिए यूएई के खिलाफ जीत चाहिए होगी.

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