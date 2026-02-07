हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर्फ वैभव सूर्यवंशी या आयुष म्हात्रे नहीं, अंडर 19 के ये 5 खिलाड़ी कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए डेब्यू

आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है. वैभव सूर्यवंशी फाइनल और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुने गए. इनके साथ कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

By : शिवम | Updated at : 07 Feb 2026 08:07 AM (IST)
भारतीय युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया. आयुष म्हात्रे छठे कप्तान बने, जिन्होंने भारत को चैंपियन बनाया. वैभव सूर्यवंशी का जलवा यहां भी देखने को मिला, उन्होंने फाइनल में रिकॉर्ड तोड़ शतक ठोका. उन्होंने 175 रनों की कमाल पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी वैभव को ही मिला. वैसे तो हर खिलाड़ी का सपना नेशनल टीम में खेलने का होता है, लेकिन यहां हम उन 5 के बारे में बता रहे है जो भविष्य में जल्दी ही टीम इंडिया के डेब्यू कर सकते हैं.

वैभव सूर्यवंशी

वैभव को लेकर कई दिग्गज बोल चुके हैं कि ये खिलाड़ी सबसे अलग है और उन्हें जल्द ही नेशनल टीम में मौका मिल सकता है. इसी साल मार्च के बाद वैभव नेशनल टीम के लिए योग्य भी हो जाएंगे. बता दें कि नेशनल टीम के लिए न्यूनतम उम्र 15 साल है. वैभव आईपीएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी अपना दमखम दिखा चुके हैं, जहां दुनिया के वर्ल्ड क्लास गेंदबाज होते हैं. उन्होंने 35 गेंदों में शतक जड़ा था. उसके बाद इंडिया ए के लिए उन्होंने प्रभावी खेल दिखाया, अब अंडर-19 वर्ल्ड कप में छा गए.

फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वैभव ने 80 गेंदों में 175 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 15 छक्के और 15 चौके जड़े. यानी 150 रन तो उन्होंने सिर्फ बॉउंड्रीज़ से बना दिए.

आयुष म्हात्रे

आयुष म्हात्रे का बल्ला अंडर-19 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से पहले खामोश था, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में अर्धशतक जड़कर उन्होंने दिखा दिया कि वह प्रेशर को हैंडल करने में कितने माहिर हैं. बतौर कप्तान भी उन्होंने प्रभावित किया. घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलने वाले आयुष आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं. कई दिग्गज उनके खेल की तारीफ करते हैं. भविष्य में वह टीम इंडिया के मिडिल आर्डर में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं.

एरॉन जॉर्ज

वैभव सूर्यवंशी के साथ अंडर-19 वर्ल्ड कप में एरॉन जॉर्ज ओपनिंग कर रहे थे, उन्होंने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार शतक जड़ा था. तब भारत 311 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रहा था, ऐसे में उनकी इस पारी ने उनकी काबिलियत को दर्शाया.

हेनिल पटेल

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की गेंदबाजी की कमान हेनिल पटेल ने संभाली, वह भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे. उन्होंने 7 मैचों में 11 विकेट लिए. गेंद को स्विंग करवाना और पॉवरप्ले में विकेट लेना, उन्हें खास बनाता है. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शुरूआती ओवरों में प्रभाव भी डालते हैं.

विहान मल्होत्रा

विहान मल्होत्रा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंसी दिखाई. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक जड़ा. सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ 38 रनों की नाबाद पारी खेली, फाइनल में 30 रन बनाए. उनकी बल्लेबाजी की खास बात ये हैं कि वह मुश्किल समय में पैनिक नजर नहीं आते, टिककर खेलने की क्षमता उनमें नजर आती है.

Published at : 07 Feb 2026 08:07 AM (IST)
India U19 Team INDIAN CRICKET TEAM Ayush Mhatre Vaibhav Suryavanshi U19 World Cup 2026 Aaron George
