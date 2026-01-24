हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा

बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा

U19 Cricket World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे ने विस्फोटक पारी खेली, इससे पहले आरएस अम्ब्रीश और हेनिल पटेल ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया.

By : शिवम | Updated at : 24 Jan 2026 09:25 PM (IST)
अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया. बारिश से प्रभावित मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 36.2 ओवरों में 135 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 23 गेंदों में 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. आयुष म्हात्रे ने 27 गेंदों में 53 रन बनाए, इस पारी में कप्तान ने 6 छक्के और 2 चौके जड़े.

क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में हुए इस मुकाबले में टॉस जीतकर आयुष म्हात्रे ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. ह्यूगो पॉल बॉग के रूप में आरएस अम्ब्रीश ने पहला विकेट लिया. अम्ब्रीश ने कप्तान थॉमस कोनी जोन्स को आउट कर न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट 9 रन के स्कोर पर गिरा दिया. अर्यनदीप मान के रूप में हेनिल पटेल ने अपना पहला और न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट चटकाया.

अम्ब्रीश ने मार्को विलियम को बोल्ड किया. न्यूजीलैंड टीम के 5 विकेट 22 रनों पर गिर गए थे. कैलम माइकल ने 37 और सेल्विन जिम ने 28 रन बनाकर न्यूजीलैंड को जैसे तैसे 100 के पार पहुंचा दिया, न्यूजीलैंड की टीम 135 रनों पर ऑलआउट हो गई.

वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे की तूफानी पारी

बारिश से प्रभावित मैच में भारत को जीतने के लिए 37 ओवरों में 130 रनों का लक्ष्य दिया गया, जिसे टीम ने 14वें ही ओवर में हासिल कर लिया. हालांकि आरोन जॉर्ज के रूप में भारत का पहला विकेट 11 के स्कोर पर गिर गया था, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे के बीच 76 रनों की साझेदारी हुई.

वैभव सूर्यवंशी ने 23 गेंदों में 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 40 रन बनाए, हालांकि वह अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए. आयुष म्हात्रे ने 27 गेंदों में 53 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें कप्तान ने 6 छक्के और 2 चौके लगाए. भारत ने 13.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की.

1 फरवरी को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

सुपर-6 की 12 टीमें कन्फर्म हो चुकी हैं, जिन्हें 6-6 के 2 ग्रुप्स में रखा गया है. भारत और पाकिस्तान ग्रुप 2 में हैं. सुपर-6 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच 1 फरवरी को होगा. इस ग्रुप में अन्य चार टीमें इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे हैं. ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड हैं.

 

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 24 Jan 2026 09:17 PM (IST)
India U19 Team IND VS NZ Ayush Mhatre Vaibhav Suryavanshi U19 World Cup 2026 Henil Patel IND U19 VS NZ U19
Embed widget