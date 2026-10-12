W, W, W... भारतीय गेंदबाज की 'हैट्रिक', 78 रन पर सिमटी टीम; लिए 5 विकेट

इन दिनों खेली जा रही रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy 2026-27) में भारतीय तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने हैट्रिक लेकर कमाल कर दिया. उन्होंने पारी में 5 विकेट लेकर विरोधी टीम को सिर्फ 78 रन पर ऑलआउट करने में अहम योगदान दिया. तुषार टूर्नामेंट में मुंबई के लिए खेल रहे हैं. पहले मैच में मुंबई के सामने चंडीगढ़ की चुनौती है. वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में चंडीगढ़ अपनी पहली पारी में पहले बैटिंग के लिए उतरी, जिसके लिए तुषार देशपांडे कहर बन गए.

तुषार ने पारी की शुरुआत में ही हैट्रिक लेकर चंडीगढ़ को कमजोर कर दिया. पारी का 11वां ओवर लेकर आए तुषार ने तीसरी, चौथी और पांचवीं गेंद पर विकेट लिया. इस दौरान उन्होंने अर्जुन आजाद, शिवम भांबरी और दिपेंद्र कुश को पवेलियन भेजा. हैट्रिक से पहले तुषार ने विरोधी टीम को पहला झटका अरसलान खान के रूप में दिया था. अरसलान टीम के 16 रन के स्कोर पर आउट हुए.

इसके बाद तुषार ने हैट्रिक ली. वह यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे बढ़ते हुए राजा बावा को आउट किया, जो बिना खाता खोले ही आउट हो गए. इस तरह तुषार ने अपने 5 विकेट पूरे किए. तुषार ने सिर्फ 7 ओवर फेंके, जिसमें उन्होंने सिर्फ 17 रन खर्च कर 5 विकेट अपने नाम किए. इस दौरान उन्होंने 1 मेडन ओवर ओवर भी फेंका.

चंडीगढ़ 78 रन पर सिमटी

मैच की दूसरी और अपनी पहली पारी में बैटिंग करते हुए चंडीगढ़ की शुरुआत बहुत खराब रही. 16 रन पर टीम को पहला झटका लगा. इसके बाद 25 रन पर टीम का स्कोर 1 विकेट से सीधा 5 विकेट हो गया, यानी इस दौरान टीम ने बिना कोई रन बनाए 4 विकेट गंवा दिए. विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका, 29 रन पर टीम का छठा, 37 रन पर सातवां, 59 रन पर आठवां, 76 रन पर नौवां और 78 रन पर 10वां विकेट गिरा.

मुंबई ने बनाया बड़ा टोटल

मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी मुंबई ने पहली पारी में 429/10 रन बनाए. जवाब में चंडीगढ़ अपनी पहली पारी में सिर्फ 78 रन पर सिमट गई. इसके बाद फॉलो ऑन के तहत चंडीगढ़ अपनी दूसरी पारी में बैटिंग के लिए उतरी. दूसरा दिन समाप्त होने तक चंडीगढ़ ने बगैर कोई रन बनाए पहला विकेट गंवा दिया. यह विकेट तुषार देशपांडे ने लिया. चंडीगढ़ 351 रन से पीछे हैं.

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