184 पर 7 विकेट, तौहीद हृदोय के नाबाद 242, सबसे बड़ा स्कोर; बांग्लादेश ने बनाए 386 रन

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट सिलहट में खेला जा रहा है. तीसरे दिन बांग्लादेशी बल्लेबाज तौहीद हृदोय ने नाबाद दोहरा शतक लगाकर स्कोरबोर्ड का नक्शा बदल दिया. बांग्लादेश अपनी पहली पारी में बैटिंग के लिए मैदान पर थी. 184 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे. यहां से लगा कि टीम ज्यादा से ज्यादा से 200 या 210 के स्कोर तक पहुंच पाएगी, लेकिन स्कोर तो 386 तक पहुंचा.

एक तरफ विकेट गिरते रहे. नंबर चार के तौहीद हृदोय एक तरफ टिके रहे. उन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए 22 चौके और 11 छक्कों की मदद से 242* रन की पारी खेली, जिससे टीम का स्कोर 350 के पार पहुंच गया. एक वक्त पर टीम के लिए 200 का स्कोर पार करना भी मुश्किल लग रहा था. तौहीद ने बांग्लादेश के लिए टेस्ट में सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

A celebration worth remembering! Tawhid Hridoy celebrates his magnificent double century of 200 runs against West Indies. A special milestone and an unforgettable moment for Bangladesh cricket! https://t.co/cGOIvMjia2 — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) November 7, 2026

तैजुल इस्लाम और तस्कीन अहमद ने दिया तौहीद का साथ

तैजुल इस्लाम और तस्कीन अहमद ने तौहीद का बखूबी साथ निभाया. आठवें विकेट के लिए तौहीद हृदोय और तैजुल इस्लाम ने 117 (167 गेंद) रनों की साझेदारी की. फिर 9वें विकेट के लिए तस्कीन अहमद के साथ मिलकर तौहीद ने कमाल किया. तौहीद और तस्कीन ने 9वें विकेट के लिए 85 (120 गेंद) रन जोड़े. इस तरह बांग्लादेश ने बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया.

With 242 runs on board and counting, Tawhid Hridoy becomes Bangladesh's Highest-Ever individual Test Scorer, surpassing Mushfiqur Rahim's 219! 🇧🇩🔥 A historic knock, a record-breaking moment, and a celebration for the ages! 🎉💯 https://t.co/ktQWusroAj — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) November 7, 2026

वेस्टइंडीज से आगे निकली बांग्लादेश

मैच में पहले बैटिंग करने के बाद वेस्टइंडीज 356 रन पर ऑलआउट हुई. टीम के लिए आमिर जांगू ने 133 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इस पारी में बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए. फिर बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 386 रन बनाकर 30 रन की बढ़त हासिल कर ली. बांग्लादेश की तरफ से वाकई काबिल-ए-तारीफ बैटिंग देखने को मिली. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में बगैर कोई विकेट गंवाए 07 रन बना लिए हैं. अब वेस्टइंडीज 23 रने से पीछे है. वेस्टइंडीज ने ढाका में खेले गए पहले टेस्ट में 8 विकेट से जीत हासिल की थी. मेजबान बांग्लादेश को सीरीज बचाने के लिए हर हाल में दूसरा टेस्ट जीतना होगा.

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