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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज, चौथे नंबर पर सचिन तेंदुलकर; देखें लिस्ट

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज, चौथे नंबर पर सचिन तेंदुलकर; देखें लिस्ट

Youngest Cricketers to Score International Century: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की सूची में केवल एक भारतीय है और पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 06 Jul 2026 06:40 PM (IST)
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कुछ दिन पहले ही वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 99 दिन की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू कर इतिहास रचा था. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला. वो सबसे कम उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले क्रिकेटर हैं. हालांकि यह विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के हसन रजा के नाम है, जिन्होंने 14 साल 227 दिन की उम्र में अपना डेब्यू किया था.

खैर भविष्य में 15 साल, 16 साल के युवा क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आते रहेंगे, लेकिन अब तक शतक ठोकने वाला सबसे युवा क्रिकेटर कौन है. क्या किसी ने 15 साल की उम्र में भी शतक लगाया है. यहां इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी लगाने वाले टॉप-7 बेलबजों की लिस्ट देख लीजिए. बताते चलें कि ये आंकड़े केवल आईसीसी के फुल मेंबर देशों के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों के हैं.

सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल सेंचुरी

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी लगाने का विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम है. उन्होंने साल 1996 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में महज 16 साल 217 दिन की उम्र में अपने करियर का पहला शतक लगाया था. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के मोहम्मद अशरफुल हैं, जिन्होंने 17 साल 61 दिन की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल शतक लगाया था.

तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के मोहम्मद मुश्ताक और उनके बाद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. तेंदुलकर ने साल 1990 में इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच में 17 साल 107 दिन की उम्र में अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई थी.

  • 16 साल 217 दिन - शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)
  • 17 साल 61 दिन - मोहम्मद अशरफुल (बांग्लादेश)
  • 17 साल 78 दिन - मुश्ताक मोहम्मद (पाकिस्तान)
  • 17 साल 107 दिन - सचिन तेंदुलकर (भारत)
  • 17 साल 242 दिन - उस्मान घानी (अफगानिस्तान)
  • 17 साल 352 दिन - हैमिल्टन मासाकाद्जा (जिम्बाब्वे)
  • 18 साल 121 दिन - इमरान नजीर (पाकिस्तान)

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Jul 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Cricket Records SHAHID AFRIDI
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