टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 पर हैरान करने वाला नाम

टी20 इंटरनेशनल में एक बड़ी पारी खेलना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है सालों तक लगातार रन बनाते रहना. इस में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपने बल्ले का दम दिखाया और हजारों रन जोड़कर खास मुकाम हासिल किया. अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट देखें तो इसमें कुछ ऐसे बड़े नाम हैं, जिन्हें देखकर फैंस को बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, लेकिन नंबर-1 पर मौजूद बल्लेबाज का नाम जरूर ध्यान खींचता है. पाकिस्तान के बाबर आजम इस रिकॉर्ड में सबसे आगे हैं.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

बाबर आजम

पाकिस्तान के बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके नाम 4,596 रन दर्ज है. वो इस में नंबर-1 पर हैं. बाबर ने 145 टी20 इंटरनेशनल मैचों में ये रन बनाए हैं.

जोस बटलर

इंग्लैंड के जोस बटलर अब दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में बटलर ने 44 गेंदों पर 80 रन की शानदार पारी खेली. इसके बाद उनके टी20 इंटरनेशनल रनों की संख्या 4,292 हो गई और उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया.

रोहित शर्मा

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल में 4,231 रन हैं. उन्होंने 159 मैचों में ये रन बनाए. रोहित ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था.

विराट कोहली

विराट कोहली इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उनके नाम 4,188 रन हैं. कोहली ने भी 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था.

पॉल स्टर्लिंग

आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग टॉप-5 में जगह बनाने वाले एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो भारत, पाकिस्तान या इंग्लैंड से नहीं हैं. उनके नाम 3,895 रन हैं. स्टर्लिंग आयरलैंड के सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं.

मार्टिन गप्टिल

न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल इस लिस्ट में 6 नंबर पर हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 3,531 रन बनाए हैं. गप्टिल ने 122 मैचों में ये रन बनाए हैं.

मोहम्मद रिजवान

पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान टॉप-7 में सातवें नंबर पर हैं. उनके नाम 3,414 रन हैं. इस तरह बाबर आजम के साथ रिजवान भी पाकिस्तान के दो बल्लेबाजों के तौर पर इस लिस्ट में शामिल हैं.

टी20 इंटरनेशनल की इस लिस्ट में बाबर आजम अभी सबसे आगे हैं, लेकिन जोस बटलर की ताजा पारी के बाद टॉप-3 में बदलाव जरूर हुआ है. बटलर अब रोहित शर्मा से आगे निकल चुके हैं और उनके पास आने वाले मैचों में बाबर के रिकॉर्ड के करीब पहुंचने का मौका है.