हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे क्रिकेट में सबसे तेज रफ्तार से गेंद फेंकने वाले 7 गेंदबाज, स्टार्क ने फेंकी 176.5 KMPH की बॉल?

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज रफ्तार से गेंद फेंकने वाले 7 गेंदबाज, स्टार्क ने फेंकी 176.5 KMPH की बॉल?

Fastest Bowler In ODIs: वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से गेंद फेंकने वाले कई गेंदबाज हुए हैं, लेकिन सबसे तेज गेंदबाजों की टॉप-7 लिस्ट में एक भी भारतीय गेंदबाज शामिल नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 19 Oct 2025 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

Fastest Bowler In Oneday Cricket History: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज रविवार, 19 अक्टूबर को पहला वनडे मैच पर्थ स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच की पहली गेंद मिशेल स्टार्क ने फेंकी, तो स्पीडोमीटर ने 176.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिखाई. इस स्पीड को देखकर सभी चौंक गए और मैदान पर मौजूद सभी दर्शकों को लगा कि शोएब अख्तर का सालों पुराना सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड टूट गया. हालांकि, थोड़ी देर बाद ही मैच में कॉमेंट्री कर रहे कॉमेंटर्स ने बताया कि असल में उस गेंद की गति सही नहीं थी, वे स्पीडोमीटर की तकनीकी गड़बड़ी थी, जिस वजह से इतनी स्पीड देखने को मिली, जबकि गेंद की सही रफ्तार 140.5 किलोमीटर प्रति घंटे की थी. अब जब सबसे तेज गेंद फेंकने का जिक्र हो रहा है, तो आइए जानते हैं कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद रफ्तार से फेंकने वाले टॉप-7 गेंदबाज कौन हैं ?

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से फेंकने वाले टॉप-7 गेंदबाज

1. शोएब अख्तर (पाकिस्तान) - 161.3 किमी/घंटा

पाकिस्तान के घातक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से फेंकने वाले टॉप-7 गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. शोएब ने 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी है, जो अभी भी सबसे तेज रफ्तार से गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

2. ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया) - 161.1 किमी/घंटा 

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक तेज गेंदबाज ब्रेट ली दूसरे नंबर पर हैं. ली ने 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी है.

3. शॉन टेट (ऑस्ट्रेलिया) - 161.1 किमी/घंटा 

ऑस्ट्रेलिया के ही तेज गेंद शॉन टेट वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. शॉन ने भी 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी है.

4. जेफ थॉमसन (ऑस्ट्रेलिया) - 160.6 किमी/घंटा 

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के 70 के दशक के सबसे खूंखार गेंदबाज जेफ थॉमसन चौथे नंबर पर हैं. थॉमसन ने 160.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी है.

5. मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) - 160.4 किमी/घंटा 

ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. स्टार्क ने 160.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी है.

6. एंडी रॉबर्ट्स (वेस्टइंडीज) - 159.5 किमी/घंटा 

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स छठे नंबर पर हैं. रॉबर्ट्स ने 159.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी है.

7. फिडेल एडवर्ड्स (वेस्टइंडीज) - 157.7 किमी/घंटा 

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज फिडेल एडवर्ड्स वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. एडवर्ड्स ने 157.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी है.

Published at : 19 Oct 2025 04:03 PM (IST)
ODIs SHOAIB AKHTAR IND VS AUS MITCHELL STARC
