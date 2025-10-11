Most five-wicket hauls in an innings in Test Cricket: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज गेंदबाज हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से कई रिकॉर्ड बनाए हैं. टेस्ट में एक गेंदबाज के लिए एक पारी में पांच विकेट लेना (जिसे 'फाइफर' भी कहते हैं) एक बड़ी उपलब्धि होती है. आइए जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 5 विकेट लेने वाले 7 गेंदबाजों के बारे में, इस लिस्ट में दो भारतीय दिग्गज भी शामिल हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 5 विकेट लेने वाले टॉप-7 गेंदबाज

1- मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)

श्रीलंका के महान स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 5 विकेट लेने वाले टॉप-7 गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. मुरलीधरन ने 133 मैचों में 800 विकेट झटके और 67 बार एक पारी में 5 विकेट चटकाए हैं.

2- रविचंद्रन अश्विन (भारत)

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर हैं. अश्विन ने 106 मैचों में 537 विकेट झटके और 37 बार एक पारी में 5 विकेट चटकाए हैं.

3- शेन वार्न (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वार्न टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. वार्न ने 145 मैचों में 708 विकेट झटके और 37 बार एक पारी में 5 विकेट चटकाए हैं.

4- रिचर्ड हैडली (न्यूजीलैंड)

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज रिचर्ड हैडली चौथे नंबर पर हैं. हैडली ने 86 मैचों में 431 विकेट झटके और 36 बार एक पारी में 5 विकेट चटकाए हैं.

5- अनिल कुंबले (भारत)

भारत के महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पाँचवें नंबर पर हैं. कुंबले ने 132 मैचों में 619 विकेट झटके और 35 बार एक पारी में 5 विकेट चटकाए हैं.

6- रंगना हेराथ (श्रीलंका)

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के एक और दिग्गज स्पिन गेंदबाज रंगना हेराथ छठे नंबर पर हैं. हेराथ ने 93 मैचों में 433 विकेट झटके और 34 बार एक पारी में 5 विकेट चटकाए हैं.

7- जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं और इस लिस्ट में एंडरसन इकलौते तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने 188 मैचों में 704 विकेट झटके और 32 बार एक पारी में 5 विकेट चटकाए हैं.