हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2025 में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, जानें कितने नंबर पर हैं अभिषेक शर्मा?

2025 में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, जानें कितने नंबर पर हैं अभिषेक शर्मा?

इस साल टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह हैं. वहीं इस लिस्ट में एक भी भारतीय बल्लेबाज का नाम मौजूद नहीं हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Oct 2025 10:52 PM (IST)
Most runs in 2025 in T20Is: 2025 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रिया के बल्लेबाज करणबीर सिंह ने बनाए हैं. वहीं टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में एक भी भारतीय बल्लेबाज नहीं है. टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं. वह अब तक 2025 में 12 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 49.41 की बेहतरीन औसत से 593 रन बनाए हैं. अभिषेक इस साल टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं. आइए जानते हैं कि 2025 में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज कौन हैं?

2025 में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

1- करणबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)

2025 में टी20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रिया के दाएं हाथ के बल्लेबाज करणबीर सिंह पहले नंबर पर हैं. करणबीर ने इस साल 28 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 49.60 की औसत से 1240 रन बनाए हैं.

2- फैज अहमद (बहरीन)

बहरीन के दाएं हाथ के बल्लेबाज फैज अहमद 2025 में टी20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. अहमद ने इस साल 29 मैचों में 58.93 की बेहतरीन औसत से 943 रन बनाए हैं. 

3- बिलाल जल्माई (ऑस्ट्रिया)

2025 में टी20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रिया के दाएं हाथ के बल्लेबाज बिलाल जल्माई तीसरे नंबर पर हैं. बिलाल ने इस 32 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30.39 की औसत से 851 रन बनाए हैं.

4- अंशुमान रथ (हांगकांग)

हांगकांग के विकेटकीपर बल्लेबाज अंशुमान रथ 2025 में टी20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. अंशुमान ने इस साल 19 मैचों में 43.22 की औसत से 778 रन बनाए हैं.

5- प्रशांत कुरूप (बहरीन)

2025 में टी20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में बहरीन के विकेटकीपर बल्लेबाज प्रशांत कुरूप पाँचवें नंबर पर हैं. कुरूप नर इस साल 29 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 28.61 की औसत से 744 रन बनाए हैं.

6- ब्रायन बेनेट (जिम्बाब्वे)

जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर ब्रायन बेनेट 2025 में टी20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. ब्रायन ने इस साल 18 मैचों में 39.33 की औसत से 708 रन बनाए हैं.

7- वीरनदीप सिंह (मलेशिया)

2025 में टी20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में मलेशिया के ऑलराउंडर वीरनदीप सिंह सातवें नंबर पर हैं. वीरनदीप ने इस साल 20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 42.80 की औसत से 642 रन बनाए हैं.

Published at : 12 Oct 2025 10:52 PM (IST)
Abhishek Sharma Anshuman Rath T20Is Brian Beneett
