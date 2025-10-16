वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम

Fastest Hundreds In ODIs: वनडे क्रिकेट के इतिहास में कई विस्फोटक बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कई रिकॉर्ड बनाए हैं. लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने बेहद कम गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया. आइए जानते हैं वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाजों के बारे में, और यह भी कि भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक किसने लगाया है?

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

1. एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) - 31 गेंद

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स हैं. डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ केवल 31 गेंदों में शतक ठोक दिया था. उन्होंने इस मैच में 44 गेंदों में 149 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी.

2. कोरी एंडरसन (न्यूजीलैंड) - 36 गेंद

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. एंडरसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ केवल 36 गेंदों में शतक जड़ दिया था. उन्होंने इस मैच में 47 गेंदों में नाबाद 131 रनों की शानदार पारी खेली थी.

3. शहीद अफरीदी (पाकिस्तान) - 37 गेंद

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शहीद अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं. अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ केवल 37 गेंदों में शतक ठोक दिया था. उन्होंने इस मैच में 40 गेंदों में 102 रनों की धुंआधार पारी खेली थी.

4. ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 40 गेंद

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. मैक्सवेल ने नीदरलैंड्स के खिलाफ केवल 40 गेंदों में शतक जड़ दिया था. उन्होंने इस मैच में 44 गेंदों में 106 रनों की लाजवाब पारी खेली थी.

5. आसिफ खान (यूएई) - 41 गेंद

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बल्लेबाज आसिफ खान पांचवें नंबर पर हैं. आसिफ ने नेपाल के खिलाफ केवल 41 गेंदों में शतक ठोक दिया था. उन्होंने इस मैच में 42 गेंदों में नाबाद 101 रनों की धुआंधार पारी खेली थी.

6. मार्क बाउचर (दक्षिण अफ्रीका) - 44 गेंद

दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. बाउचर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ केवल 44 गेंदों में शतक जड़ दिया था. उन्होंने इस मैच में 68 गेंदों पर नाबाद 147 रनों की शानदार पारी खेली थी.

7. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) - 45 गेंद

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा सातवें नंबर पर हैं. लारा ने बांग्लादेश के खिलाफ केवल 45 गेंदों में शतक ठोक दिया था. उन्होंने इस मैच में 62 गेंदों में 117 रनों की लाजवाब पारी खेली थी.

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 52 गेंदों में शतक जड़ दिया था. उन्होंने इस मैच में 52 गेंदों पर नाबाद 100 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी.