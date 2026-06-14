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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 7 बल्लेबाज, सचिन 4000 के पार, देखें विराट का नंबर

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 7 बल्लेबाज, सचिन 4000 के पार, देखें विराट का नंबर

Most Fours in International Cricket: इस टी20 क्रिकेट के दौर में जान लीजिए दुनिया के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Jun 2026 07:39 AM (IST)
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क्रिकेट के खेल ने बड़े-बड़े दिग्गज बल्लेबाज देखे हैं. सचिन तेंदुलकर से लेकर विव रिचर्ड्स और विराट कोहली तक, इन सभी ने अपने करियर में खूब सारे रिकॉर्ड बनाए. जबसे टी20 क्रिकेट आया है, युवा बल्लेबाज चौके लगाने से ज्यादा छक्के लगाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अच्छी टाइमिंग के साथ चौका आए तो वह बल्लेबाज को आत्मसंतुष्टि देता है. यहां जान लीजिए टेस्ट, वनडे और टी20 में मिलाकर अब तक किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक चौके लगाए हैं.

सचिन तेंदुलकर 4000 के पार

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. उन्होंने अपने ऐतिहासिक करियर में 4076 चौके लगाए. इस लिस्ट में कोई दूसरा बल्लेबाज सचिन के आसपास भी नहीं है, क्योंकि दूसरे स्थान पर मौजूद कुमार संगाकारा ने 3015 चौके लगाए थे. सचिन और संगाकारा के अलावा कोई भी बल्लेबाज तीन हजार चौकों का आंकड़ा पार नहीं कर पाया.

विराट कोहली किस नंबर पर

इस फेहरिस्त में रिकी पोंटिंग तीसरे और उनके बाद विराट कोहली का नंबर आता है, जिन्होंने अब तक अपने पूरे करियर में 2772 चौके लगा लिए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 से अधिक चौके लगाने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली ऐसे अकेले खिलाड़ी हैं, जिनका करियर का औसत 50 से अधिक है.

  • 4076 चौके - सचिन तेंदुलकर (भारत)
  • 3015 चौके - कुमार संगाकारा (श्रीलंका)
  • 2781 चौके - रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
  • 2772 चौके - विराट कोहली (भारत)
  • 2679 चौके - महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
  • 2604 चौके - राहुल द्रविड (भारत)
  • 2601 चौके - ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज)

पांच भारतीयों ने लगाए 2000 चौके

अब तक क्रिकेट के इतिहास में पांच भारतीय बल्लेबाज ऐसे रहे, जिन्होंने अपने करियर में 2000 या उससे अधिक चौके लगाए. ये 5 खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड, वीरेंदर सहवाग और सौरव गांगुली हैं.

  • 4076 चौके - सचिन तेंदुलकर
  • 2772 चौके - विराट कोहली
  • 2604 चौके - राहुल द्रविड
  • 2408 चौके - वीरेंदर सहवाग
  • 2022 चौके - सौरव गांगुली

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Jun 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Cricket Records VIRAT KOHLI
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