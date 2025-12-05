ये पांच हैं सबसे कम हाइट वाले क्रिकेटर, जानिए कौन-कौन लिस्ट में शामिल

World Shortest Cricketer In Cricket History: क्रिकेट के इतिहास में जहां लंबे गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है, वहीं छोटे कद के बल्लेबाजों का भी बोल बाला रहा है. इस खेल के इतिहास में ऐसे कई दिग्गज क्रिकेटर हुए हैं, जिन्होंने कम हाइट होने के बावजूद मैदान पर अपने खेल से बड़ी छाप छोड़ी है. इन खिलाड़ियों ने साबित किया कि क्रिकेट में असली ऊंचाई हुनर, हिम्मत और मेहनत से बनती है, ना की हाइट और ताकत से. यहां हम आपको 5 सबसे कम हाइट वाले क्रिकेटर के बारें में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी छोटी हाइट होने के बावजूद विश्व क्रिकेट में पहचान बनाई है. जानें लिस्ट में कौन-कौन से खिलाड़ी शामिल हैं?

दुनिया के 5 सबसे कम हाइट वाले क्रिकेटर

गुंडप्पा विश्वनाथ - 5 फीट 3 इंच

भारत के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक गुंडप्पा विश्वनाथ का कद 5 फीट 3 इंच है. विश्वनाथ क्रिकेट के इतिहास में पांचवें सबसे कम हाइट वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने 91 टेस्ट मैचों के करियर में 6,000 से ज्यादा रन बनाए और भारत को कई मैचों में जीत दिलाई है.

मुशफिकुर रहीम - 5 फीट 3 इंच

बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम का हाइट 5 फीट 3 इंच है. मुशफिकुर क्रिकेट के इतिहास में चौथे सबसे कम हाइट वाले खिलाड़ी हैं. बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज रहीम ने तीनों फॉर्मेट में 12,500 से ज्यादा रन बनाए और उन्होंने बांग्लादेश को कई मैचों में जीत भी दिलाई है.

टिच फ्रीमैन - 5 फीट 2 इंच

इंग्लैंड के ही पूर्व खिलाड़ी टिच फ्रीमैन का हाइट 5 फीट 2 इंच है. फ्रीमैन क्रिकेट के इतिहास में तीसरे सबसे कम हाइट वाले खिलाड़ी हैं. इस लेग स्पिनर गेंदबाज ने 1920 के दशक में सिर्फ 12 टेस्ट में 66 विकेट झटके. वहीं फ्रीमैन ने साल 1928 में अकेले 304 विकेट लेकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे आज भी असंभव जैसा माना जाता है.

टिच कॉर्नफोर्ड - 5 फीट

इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज टिच कॉर्नफोर्ड का हाइट 5 फीट है. कॉर्नफोर्ड भी क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे कम हाइट वाले खिलाड़ी हैं. वो महज 4 टेस्ट खेले हैं और उन्हें इंग्लैंड के तरफ से खेलने वाले सबसे छोटे खिलाड़ी भी माने जाते हैं. उनकी अंतरराष्ट्रीय पारी भले ही छोटी रही, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार था.

क्रूगर वैन विक - 4 फीट 9 इंच

न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज क्रूगर वान विक का हाइट 4 फूट 9 इंच है. क्रूगर क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम हाइट के खिलाड़ियों में से एक हैं. दक्षिण अफ्रीका में जन्में और न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और वो केवल 9 टेस्ट मैच में 341 रन बनाए थे.