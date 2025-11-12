ODI Record: वनडे क्रिकेट में ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व की बात होती है. यह अवॉर्ड उस सीरीज के सबसे प्रभावशाली और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है. कई दिग्गजों ने अपने करियर में यह सम्मान बार-बार हासिल किया है. आज जानते हैं उन टॉप-5 खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड्स जीते हैं.

सचिन तेंदुलकर - भारत

‘मास्टर ब्लास्टर’ सचिन तेंदुलकर का नाम क्रिकेट इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. 1989 से 2012 तक चले अपने 23 साल लंबे करियर में सचिन ने 463 वनडे मैच खेले और 15 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीता. उनका प्रदर्शन हर सीरीज में लगातार शानदार रहा. चाहे विदेशी पिचें हों या घरेलू मैदान, सचिन हर जगह टीम इंडिया के लिए रन मशीन साबित हुए.

विराट कोहली - भारत

टीम इंडिया के आधुनिक दौर के सुपरस्टार विराट कोहली इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. 2008 में डेब्यू करने के बाद से कोहली ने अब तक 75 वनडे सीरीज खेली हैं, जिनमें से 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बने. कोहली अपनी फिटनेस, निरंतरता और चेज मास्टर टैग के लिए जाने जाते हैं. उनकी बल्लेबाजी ने भारत को कई यादगार जीतें दिलाई हैं, और वे लगातार तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स के करीब पहुंच रहे हैं.

सनथ जयसूर्या - श्रीलंका

श्रीलंका के विस्फोटक ओपनर सनथ जयसूर्या ने अपने करियर में 111 वनडे सीरीज खेली और 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बने. वो सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि उपयोगी स्पिनर भी थे. उनकी आक्रामक शुरुआत और बीच-बीच में विकेट निकालने की क्षमता ने उन्हें वनडे के सबसे बहुमुखी खिलाड़ियों में शामिल किया.

शॉन पोलॉक - दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर शॉन पोलॉक का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है. उन्होंने 60 वनडे सीरीज में से 9 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता. उनकी गेंदबाजी बेहद किफायती और सटीक थी, साथ ही निचले क्रम में रन बनाने की क्षमता ने उन्हें एक ‘परफेक्ट ऑलराउंडर’ बनाया.

क्रिस गेल - वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज के ‘यूनिवर्स बॉस’ क्रिस गेल का नाम इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. उन्होंने अपने 20 साल लंबे करियर में 71 वनडे सीरीज खेलीं और 8 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड अपने नाम किया. गेल अपनी धुआंधार बल्लेबाजी और चौकों-छक्कों की बरसात के लिए जाने जाते हैं.