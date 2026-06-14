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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या ODI में सबसे तेज गेंद बांग्लादेश के नाहिद राणा ने फेंकी है? जानें टॉप-5 की स्पीड कितनी

क्या ODI में सबसे तेज गेंद बांग्लादेश के नाहिद राणा ने फेंकी है? जानें टॉप-5 की स्पीड कितनी

Top 5 Fastest Ball in ODI: बांग्लादेश के 6 फीट 5 इंच लंबे गेंदबाज नाहिद राणा चर्चा का विषय बने हुए हैं. दावा किया जा रहा है कि उन्होंने वनडे इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है.

By : शिवम | Updated at : 14 Jun 2026 06:15 PM (IST)
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बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा लंबे कद के गेंदबाज है, जिनकी हाइट 6 फीट 5 इंच है. 23 वर्षीय इस युवा गेंदबाज ने अभी तक अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में 4 विकेट लिए, लेकिन वह दूसरे मैच के कारण सबसे ज्यादा चर्चा में आए. हालांकि इसमें उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि उन्होंने 158.4 km/h की रफ्तार से गेंद डालकर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड बना दिया.

हालांकि ये दावा पूरी तरह गलत था, जिस गेंद की चर्चा हो रही थी उसकी स्पीड 133 km/h थी. लेकिन मजेदार बात ये है कि अगर नाहिद राणा ने 158.4 km/h की रफ्तार से भी गेंद फेंकी होती तो वह वनडे में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज नहीं होते. वह टॉप-3 में भी नहीं होते. ऐसे में आपको बताते हैं कि वनडे में सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाजों की टॉप-5 लिस्ट में कौन-कौन शामिल हैं.

वनडे क्रिकेट की सबसे तेज गेंद किसने फेंकी है?

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड अभी पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम है. उन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 km/h की रफ्तार से गेंद डाली थी.

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2. शॉन टेट

ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट ने साल 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.1 km/h की रफ्तार से गेंद डाली थी, जो अभी वनडे क्रिकेट की दूसरी सबसे तेज गेंद है.

3. ब्रेट ली

वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलिया के ही गेंदबाज हैं. ब्रेट ली ने 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने करियर की सबसे तेज गेंद फेंकी थी, जो 161.1 km/h दर्ज की गई थी.

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4. मोहम्मद सामी

पाकिस्तान के मोहम्मद सामी लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जिन्होंने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 156.4 km/h की रफ्तार से गेंद डाली थी.

5. शेन बॉन्ड

लिस्ट में पांचवें नंबर पर न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड हैं, जिन्होंने 2003 में भारत के खिलाफ 156.4 km/h की रफ्तार से गेंद की थी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 14 Jun 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Cricket Records Shaun Tait Fastest Ball In Cricket SHOAIB AKHTAR Nahid Rana
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