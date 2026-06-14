क्या ODI में सबसे तेज गेंद बांग्लादेश के नाहिद राणा ने फेंकी है? जानें टॉप-5 की स्पीड कितनी

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा लंबे कद के गेंदबाज है, जिनकी हाइट 6 फीट 5 इंच है. 23 वर्षीय इस युवा गेंदबाज ने अभी तक अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में 4 विकेट लिए, लेकिन वह दूसरे मैच के कारण सबसे ज्यादा चर्चा में आए. हालांकि इसमें उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि उन्होंने 158.4 km/h की रफ्तार से गेंद डालकर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड बना दिया.

हालांकि ये दावा पूरी तरह गलत था, जिस गेंद की चर्चा हो रही थी उसकी स्पीड 133 km/h थी. लेकिन मजेदार बात ये है कि अगर नाहिद राणा ने 158.4 km/h की रफ्तार से भी गेंद फेंकी होती तो वह वनडे में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज नहीं होते. वह टॉप-3 में भी नहीं होते. ऐसे में आपको बताते हैं कि वनडे में सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाजों की टॉप-5 लिस्ट में कौन-कौन शामिल हैं.

वनडे क्रिकेट की सबसे तेज गेंद किसने फेंकी है?

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड अभी पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम है. उन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 km/h की रफ्तार से गेंद डाली थी.

यह भी पढ़ें- महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 7 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

2. शॉन टेट

ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट ने साल 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.1 km/h की रफ्तार से गेंद डाली थी, जो अभी वनडे क्रिकेट की दूसरी सबसे तेज गेंद है.

3. ब्रेट ली

वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलिया के ही गेंदबाज हैं. ब्रेट ली ने 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने करियर की सबसे तेज गेंद फेंकी थी, जो 161.1 km/h दर्ज की गई थी.

यह भी पढ़ें- 'आप 140 करोड़...', भारतीय मेंस टीम ने भेजी महिला टीम को शुभकामनाएं, जानें क्या बोले रोहित-गंभीर

4. मोहम्मद सामी

पाकिस्तान के मोहम्मद सामी लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जिन्होंने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 156.4 km/h की रफ्तार से गेंद डाली थी.

5. शेन बॉन्ड

लिस्ट में पांचवें नंबर पर न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड हैं, जिन्होंने 2003 में भारत के खिलाफ 156.4 km/h की रफ्तार से गेंद की थी.