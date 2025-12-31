हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसाल 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं 5 सुपरस्टार क्रिकेटर, लिस्ट में सभी चौंकाने वाले नाम

साल 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं 5 सुपरस्टार क्रिकेटर, लिस्ट में सभी चौंकाने वाले नाम

Cricketers Might Retire in 2026: साल 2025 में कई सारे क्रिकेटरों ने इस खेल को अलविदा कहा. साल 2026 में भी दुनिया के कई टॉप क्रिकेटर संन्यास ले सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 Dec 2025 06:31 PM (IST)
पूरा विश्व नए साल में प्रवेश करने वाला है. साल 2025 में क्रिकेट जगत में चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और महिला ODI वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट हुए. कई क्रिकेटरों ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, लेकिन कई दिग्गजों ने क्रिकेट को खेल को अलविदा भी कह दिया है. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, वहीं स्टीव स्मिथ वनडे क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं.

यह रिटायरमेंट लेने का सिलसिला साल 2026 में भी जारी रह सकता है. यहां देखिए उन दिग्गज क्रिकेटरों की लिस्ट, जो साल 2026 में संन्यास ले सकते हैं.

ये 5 क्रिकेटर 2026 में ले सकते हैं रिटायरमेंट

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने साल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू किया था और कुछ ही साल में टी20 टीम के कप्तान बन चुके हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वो टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे, लेकिन सूर्या की खराब फॉर्म उनके करियर को ले डूब सकती है. पिछले 25 टी20 मैचों में सूर्यकुमार यादव केवल 244 रन बना पाए हैं. 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के बाद उन्होंने कोई अर्धशतकीय पारी नहीं खेली है. अगर सूर्यकुमार इस खराब फॉर्म से उबर नहीं पाते हैं, तो उनके करियर का अंत ज्यादा दूर प्रतीत नहीं हो रहा है.

ग्लेन मैक्सवेल

37 वर्षीय ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. मैक्सवेल 2017 के बाद टेस्ट मैच नहीं खेले हैं और अभी केवल टी20 फॉर्मेट में सक्रिय हैं. संभव है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैक्सवेल का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड 2028 के लिए एक नई टीम तैयार करना चाहेगा. ऐसे में मैक्सवेल को अपने करियर पर कठिन निर्णय लेना होगा.

डेविड मिलर

डेविड मिलर साल 2010 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 7 हजार से अधिक रन बना चुके हैं. 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में मिलर का दक्षिण अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह गया था. 2026 में वो अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने का अंतिम प्रयास कर सकते हैं.

मोहम्मद नबी

पिछले वर्ष अफगानिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद नबी ने कहा था कि 50-ओवर फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी उनका आखिरी बड़ा टूर्नामेंट होगा. नबी ने कहा कि उसके बाद शायद वो एक साल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे. उस बयान के आधार पर नबी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आखिरी बार अफगानिस्तान जर्सी में दिखाई दे सकते हैं.

अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे जुलाई 2023 के बाद भारतीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेले हैं. रहाणे ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन व्हाइट बॉल टीमों में नंबर-4 तक अभी कोई स्थान खाली नहीं है. वहीं टेस्ट टीम को नंबर-3 के बल्लेबाज की जरूरत है, जिस पर कई सारे प्रयोग किए जा चुके हैं. मगर गौतम गंभीर के अंडर मैनेजमेंट युवाओं को अधिक मौके देता आया है, ऐसे में रहाणे के लिए वापसी का चांस बहुत कम है. उनके लिए संन्यास ही आखिरी राह नजर आ रही है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 31 Dec 2025 06:31 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane David Miller Mohammad Nabi SURYAKUMAR YADAV GLENN MAXWELL
