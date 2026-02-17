Most Wickets In Ind vs Pak T20I Matches: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर करारी शिकस्त दी. इस मैच में भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों हावी रहे. आज हम इस स्टोरी में जानेंगे दोनों देशों के बीच हुए महा मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल हैं. यहां हम आपको उन 5 गेंदबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं.

टी20 में भारत-पाक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज

1. हार्दिक पंड्या - 15 विकेट

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर काबिज हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल की अपनी 8 पारी में 15 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं.

2. भुवनेश्वर कुमार - 11 विकेट

टी20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार दूसरे नंबर पर हैं. भुवनेश्वर ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल की अपनी 7 पारियों में 11 विकेट झटके हैं.

3. उमर गुल - 11 विकेट

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज उमर गुल टी20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. गुल ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल की अपनी 6 पारियों में 11 विकेट लिए हैं.

4. जसप्रीत बुमराह - 9 विकेट

टी20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चौथे नंबर पर हैं. बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल की अपनी 7 पारियों में 9 विकेट अपने नाम किया है.

5. हारिस रऊफ - 9 विकेट

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ टी20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. रऊफ ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल की अपनी 7 पारियों में 9 विकेट हासिल किए हैं.