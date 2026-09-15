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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज भारत-अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज भारत-अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Afghanistan vs India 2nd T20I: आज भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 15 Sep 2026 03:19 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच आज यानी मंगलवार, 15 सितंबर को दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. शाम सात बजे इस मैच का टॉस होगा, वहीं साढ़े सात बजे मैच की शुरुआत होगी. तीन मैचों की इस सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. ऐसे में आज अफगानिस्तान टीम उलटफेर कर सीरीज हार से बचना चाहेगी. वहीं टीम इंडिया की नजरें आज ही सीरीज अपने नाम करने पर रहेंगी. 

पहला टी20 भी इसी मैदान पर खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने आसानी से बाजी मारी थी. दिल्ली की छोटी बाउंड्री बल्लेबाजों को काफी रास आती हैं. ऐसे में अगर टीम इंडिया पहले खेलती है तो कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं. पहले टी20 में भारत ने 14वें ओवर में ही 157 रनों का टारगेट हासिल कर लिया था. 

मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट 

मैच में बारिश की संभावना बेहद कम है. वैसे, दिल्ली में आजकल कभी भी बारिश होने लगती है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार, दिन में हल्की बारिश है, और शाम के वक्त यानी मैच के समय बारिश की उम्मीद नहीं है. ऐसे में मैच बारिश से प्रभावित नहीं होगा.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

दूसरा टी20 सेंटर विकेट पर खेला जाएगा. पहला टी20 साइड विकेट पर खेला गया था. हालांकि, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है. इस मैदान पर रन बनाना आसान है. एक बार फिर भारतीय बल्लेबाज चौकों-छक्कों की बारिश कर सकते हैं. 

भारत-अफगानिस्तान दूसरे टी20 की मैच प्रिडिक्शन 

इस मैच में भी उलटफेर की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. टीम इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है. मुकाबला 90-10 का है. हालांकि, अगर अफगानिस्तान की टीम पहले गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को 200 के अंदर रोक लेती है तो फिर मैच कांटे का हो सकता है. 

अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन- इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान/नवीन-उल-हक, नूर अहमद और फजलहक फारूकी

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 15 Sep 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan SHREYAS IYER Ibrahim Zadran IND Vs AFG 2nd T20
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