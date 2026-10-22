पहला टी20 जीतने के लिए टीम इंडिया को रचना होगा इतिहास, सामने सबसे बड़ा रन चेज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने इस मैच में पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए हैं. कीवी टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंद में 82 रनों की धमाकेदार पारी खेली. वहीं फिन एलन ने 24 गेंद में ताबड़तोड़ 45 रन बनाए. अब भारत को मैच जीतने के लिए इतिहास रचना होगा.

अगर भारतीय टीम को पहला टी20 मैच जीतना है तो उसे न्यूजीलैंड की धरती पर टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा रन चेज करना होगा. न्यूजीलैंड की धरती पर टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा सफल रन चेज 204 रन है, जो टीम इंडिया ने 24 जनवरी, 2020 को ऑकलैंड के ईडन पार्क में हासिल किया गया था.

ऐसी रही न्यूजीलैंड की पारी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड टीम को टिम सीफर्ट और फिन एलन ने तूफानी शुरुआत दिलाई दोनों ने पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े. सीफर्ट 17 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए. फिन एलन भारतीय गेंदबाजों की धुलाई करते रहे. उन्होंने 24 गेंद में 45 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले.

तीन नंबर पर आए डेरिल मिचेल ने 19 गेंद में 28 रनों की पारी खेली. उन्होंने दो चौके और एक छक्का लगाया. उनके आउट होने के बाद ग्लेन फिलिप्स और बेवन जैकब्स ने मोर्चा संभाला. दोनों ने चौथे विकेट के लिए महज 32 गेंदों में 73 रनों की साझेदारी की. जैकब्स 16 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 31 रन बनाने के बाद रन आउट हुए. फिलिप्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 40 गेंदों का सामना करते हुए 82 रनों की नाबाद पारी खेली. इस दौरान फिलिप्स ने 8 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं माइकल ब्रेसवेल 7 रन बनाकर नाबाद रहे.

भारत के सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए. चार साल बाद टीम में लौटे भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 49 रन दिए, जबकि अर्शदीप सिंह ने भी 45 रन लुटाए. अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 51 रन दिए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने बिना कोई विकेट चटकाए 40 रन खर्च किए.

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