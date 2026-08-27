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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटW,W,W, पारी की पहली 3 गेंदों पर हैट्रिक, भारतीय गेंदबाज ने रचा इतिहास

W,W,W, पारी की पहली 3 गेंदों पर हैट्रिक, भारतीय गेंदबाज ने रचा इतिहास

तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2026 में दीबन लिंगेश ने पारी की पहली 3 गेंदों पर हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया.आखिर कैसे हुआ ये कमाल? इस हैट्रिक ने लिंगेश को रातों-रात स्टार बना दिया है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 27 Aug 2026 12:54 PM (IST)
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तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2026 (TNPL) के क्वालिफायर-2 में बुधवार को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. वीडा कोवाई किंग्स के गेंदबाज के दीबन लिंगेश ने पारी की पहली ही तीन गेंदों पर लगातार तीन विकेट लेकर हैट्रिक पूरी कर दी. उनकी इस शानदार गेंदबाजी ने त्रिची ग्रैंड चोलास की पारी की शुरुआत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया. 

पहली तीन गेंदों पर W,W,W

184 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी त्रिची ग्रैंड चोलास को शायद अंदाजा भी नहीं था कि पारी की शुरुआत में ही इतना बड़ा झटका लगने वाला है. दीबन लिंगेश ने पहली गेंद पर के राजकुमार को आउट किया. इसके बाद दूसरी गेंद पर एस श्याम सुंदर को स्लिप में कैच कराया. अब लिंगेश के पास हैट्रिक का मौका था और उन्होंने तीसरी गेंद पर के कौशिक को बोल्ड कर दिया. इस तरह उन्होंने पारी की पहली तीन गेंदों पर ही तीन विकेट हासिल कर लिए. यह गोल्डन हैट्रिक रही, क्योंकि तीनों बल्लेबाज अपनी-अपनी पहली गेंद पर आउट हुए. 

TNPL 2026 की पहली हैट्रिक

दीबन लिंगेश की यह हैट्रिक TNPL 2026 की पहली हैट्रिक भी रही. खास बात यह रही कि उन्होंने यह कारनामा टूर्नामेंट के दूसरे क्वालिफायर जैसे बड़े मुकाबले में किया. उनकी घातक शुरुआत के बाद त्रिची की टीम दबाव से बाहर नहीं निकल सकी. लिंगेश के साथ दूसरे छोर से मनिमारन सिद्धार्थ ने भी कमाल किया. उन्होंने भी लगातार विकेट चटकाकर त्रिची के बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं. एक समय त्रिची की टीम सिर्फ 6 रन के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी. 

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99 रन पर ढेर हुई त्रिची

कोवाई किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए थे. सुरेश लोकेश्वर ने 66 रन की शानदार पारी खेली, जबकि एस राधाकृष्णन ने 48 रन बनाए. इसके बाद गेंदबाजों ने टीम के लिए मैच पूरी तरह एकतरफा कर दिया.  त्रिची ग्रैंड चोलास की पूरी टीम सिर्फ 99 रन पर ऑलआउट हो गई. इस तरह कोवाई किंग्स ने मुकाबला 84 रन से जीतकर TNPL 2026 के फाइनल में जगह बना ली. लिंगेश ने अपने चार ओवर में सिर्फ 14 रन देकर तीन विकेट लिए और उनके खाते में एक मेडन ओवर भी रहा. 

फाइनल में पहुंची कोवाई किंग्स

दीबन लिंगेश के इस ऐतिहासिक स्पेल की बदौलत कोवाई किंग्स ने फाइनल का टिकट कटाया. अब टीम की नजर खिताब जीतने पर होगी. वहीं लिंगेश की पहली तीन गेंदों वाली हैट्रिक TNPL 2026 के सबसे यादगार पलों में शामिल हो गई है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 27 Aug 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
TNPL 2026 Trichy Grand Cholas
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