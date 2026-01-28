हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 में किस टीम से खेलेंगे टिम सीफर्ट? बुमराह को भी आसानी से लगा रहे छक्के, इतने करोड़ की लगी थी बोली

Tim Seifert IPL 2026 Team: टिम सीफर्ट ने भारत के खिलाफ चौथे टी20 मैच में महज 25 गेंदों में पचासा जड़ दिया. वो जानिए आईपीएल 2026 में किस टीम के लिए खेलेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Jan 2026 07:45 PM (IST)
भारत के पास अभिषेक शर्मा हैं, तो न्यूजीलैंड के पास टिम सीफर्ट हैं. दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अभिषेक की फॉर्म बहुत जबरदस्त है, लेकिन सीफर्ट बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे, लेकिन भारत के खिलाफ चौथे टी20 मैच में उन्होंने मात्र 25 गेंदों में अर्धशतक लगाया. उनका और अभिषेक का खेलने और गेंदबाजों की धुनाई करने का अंदाज एक जैसा प्रतीत होता है.

टिम सीफर्ट, जसप्रीत बुमराह को भी आसानी से छक्के लगा पा रहे हैं. आखिर कौन हैं टिम सीफर्ट, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बाकी टीमों में खौफ पैदा कर दिया है. क्या न्यूजीलैंड का यह खूंखार बल्लेबाज इंडियन प्रीमियर लीग में भी खेल चुका है. यदि हां, तो IPL 2026 में उनकी टीम कौन सी होगी और नीलामी में उनपर कितने करोड़ की बोली लगी थी.

IPL 2026 में टिम सीफर्ट की टीम

टिम सीफर्ट ने अपना IPL डेब्यू 2021 में किया था. वो अभी तक अपने आईपीएल करियर में केवल 3 मैच खेल पाए हैं. सीफर्ट इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन मौकों के अभाव में भारतीय फैंस के दिलों पर छाप नहीं छोड़ सके हैं. IPL 2026 में वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. आईपीएल 2026 की नीलामी में KKR ने उनपर 1.50 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी.

हर्षित को पड़ा 89 मीटर का छक्का

चौथे टी20 मैच में टिम सीफर्ट ने पहले हर्षित राणा को 89 मीटर लंबा छक्का लगाया. वहीं पारी का पांचवां ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया, जिसकी तीसरी गेंद पर सीफर्ट ने एकदम सामने की तरफ छक्का लगाया. उन्होंने बेहद आसानी से बल्ला घुमाते हुए गेंद को बाउंड्री देखा के पार पहुंचाया. टिम सीफर्ट अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 142 से ज्यादा के तूफानी स्ट्राइक से रन बनाते आए हैं.

ड्रामेबाज पाकिस्तान चल रहा नई चाल, अगर ऐसा हुआ तो नहीं होगा भारत-पाक मैच; जानें टी20 वर्ल्ड कप पर ताजा अपडेट

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Jan 2026 07:45 PM (IST)
Ind Vs Nz 4th T20 Tim Seifert IND Vs NZ T20 IND VS NZ Live
