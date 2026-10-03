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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली वाला स्टाइल, पाकिस्तान के खिलाफ तिलक वर्मा का रिकॉर्ड हैरान करने वाला

विराट कोहली वाला स्टाइल, पाकिस्तान के खिलाफ तिलक वर्मा का रिकॉर्ड हैरान करने वाला

तिलक वर्मा पाकिस्तान का वही हाल करते हैं जो विराट कोहली करते आए हैं. टी20 इंटरनेशनल में तिलक का पाकिस्तान टीम के खिलाफ औसत 100 से भी ऊपर है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Oct 2026 01:17 PM (IST)
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तिलक वर्मा का पाकिस्तान के खिलाफ टी20 रिकॉर्ड देखेंगे, तो हर कोई हैरान रह जाएगा. 2026 एशियन गेम्स के फाइनल मैच में भी तिलक ने पाक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 22 गेंद में 51 रन बनाए. यह पहली बार नहीं है जब तिलक ने पाकिस्तान टीम के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया है. दरअसल तिलक का पाकिस्तान के खिलाफ टी20 औसत 100 से भी ज्यादा है.

जैसे विराट कोहली अधिकांश मौकों पर पाकिस्तानी गेंदबाजों की पिटाई करते रहे हैं. उसी तरह तिलक वर्मा का पाकिस्तान के खिलाफ टी20 रिकॉर्ड भी शानदार रहा है. टी20 में तिलक ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच टी20 पारियों में 2 अर्धशतक समेत 206 रन बनाए हैं.

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12 छक्के, 12 चौके, 206 रन

तिलक वर्मा ने अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ 5 पारियों में बैटिंग की है. इन 5 पारियों में उन्होंने 103 के औसत से 206 रन बनाए हैं. तिलक ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में 12 चौके और 12 छक्के लगाए हैं. वो टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय भी बन गए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं, जिन्होंने 11 पारियों में 492 रन बनाए.

पाकिस्तान के खिलाफ तिलक वर्मा के टी20 स्कोर- 31, 30* , 69*, 25, 51*

विराट कोहली भी लगभग हर बार पाकिस्तान के गेंदबाजों की बुरी तरह धुनाई करते आए हैं. विराट ने अपने टी20 करियर में पाकिस्तान के खिलाफ 11 मैचों में 492 रन बनाए थे. उन्होंने पाक टीम के खिलाफ 70.28 के औसत से रन बनाए और इस दौरान 5 फिफ्टी लगाईं.

फाइनल में मचाया गदर

2026 एशियन गेम्स के फाइनल में भी तिलक वर्मा ने पाक गेंदबाजों को बुरी तरह कूटा. उन्होंने 22 गेंद में नाबाद 51 रन बनाए. यह टी20 में उनका पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा अर्धशतक है. फाइनल में खेली तूफानी पारी में उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए. उन्होंने भारत को 211 के स्कोर तक पहुँचने में मदद की थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Oct 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Tilak Varma IND Vs PAK Final IND VS PAK
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