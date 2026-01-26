बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के बचे हुए 2 मैचों के लिए अपडेटेड स्क्वॉड का एलान कर दिया है. तिलक वर्मा बचे हुए दो मैचों से भी बाहर हो गए हैं, हालांकि बोर्ड ने आधिकारिक बयान में बताया कि तिलक वर्मा ने फिजिकल ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है. श्रेयस अय्यर ही उनकी जगह टीम का हिस्सा रहेंगे.

बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, "तिलक वर्मा ने फिजिकल ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है. वह बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने रिहैबिलिटेशन में लगातार सुधार कर रहे हैं. हालांकि, उन्हें पूरी तरह से मैच फिट होने में और समय लगेगा. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे."

कब होगी तिलक वर्मा की वापसी

बीसीसीआई के स्टेटमेंट से साफ है कि तिलक वर्मा की रिकवरी तेजी से हो रही है और वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम संग जुड़ जाएंगे, यानी वह टूर्नामेंट से बाहर नहीं होंगे. बीसीसीआई ने बताया, "तिलक 3 फरवरी को पूरी तरह से मैच फिट होने के बाद मुंबई में टीम से जुड़ेंगे." बता दें कि 4 फरवरी को ब्रेबोर्न स्टेडियम में भारत का वार्म-अप मैच होगा.

बीसीसीआई ने बताया कि बचे हुए दो टी20 के लिए पहले की तरह श्रेयस अय्यर ही रिप्लेसमेंट के तौर पर खेलते रहेंगे. हालांकि अय्यर को पिछले तीनों टी20 में खेलने का मौका नहीं मिला. भारतीय टीम ने शुरुआती 3 मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है.

तीसरे और चौथे टी20 के लिए भारत का स्क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.