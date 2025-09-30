एशिया कप फाइनल में खेली गई नाबाद 69 रनों की पारी ने तिलक वर्मा को भारत में 'सुपरस्टार' का दर्जा दिलाया है. पाकिस्तान के खिलाफ दबाव भरे मैच में उन्होंने संयम दिखाते हुए टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर ही दम लिया. आज तिलक टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी बन गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं की उन्होंने क्रिकेट में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया है. पिता बिजली का काम किया करते थे, जिनका तिलक को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था.

हैदराबाद में जन्मे तिलक वर्मा के घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी. पिता, नम्बूरी नागाराजू पेशे से इलेक्ट्रिशियन का काम किया करते थे, और मां गायत्री देवी गृहिणी हैं. बचपन से ही तिलक को क्रिकेट से बहुत लगाव रहा है. नम्बूरी बताते हैं कि तिलक हर जगह अपना प्लास्टिक वाला बैट साथ ले जाया करते थे और कभी-कभी उसे साथ लेकर सो जाते थे.

कोच ने बदली किस्मत

उस समय वित्तीय समस्याएं तिलक के क्रिकेट में आगे बढ़ने के सपने को दबाने का काम कर रही थीं. यह वित्तीय संकट तब खत्म हुआ, जब वहीं के एक कोच सलाम बयाश ने तिलक को बरकस में एक टेनिस बॉल मैच खेलते देखा. वो तिलक की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए. बयाश ने पूछा कि तिलक किसी अकादमी में ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे. तिलक का जवाब था कि उनका परिवार कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकता है.

कोच बयाश तिलक से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने युवा बल्लेबाज का पूरा खर्चा उठाने का निर्णय कर लिया था. 10 किलोमीटर का सफर तय कर तिलक, बयाश के पास पहुंचते, जिसके बाद वो दोनों बाइक पर 40 किलोमीटर दूर स्थित सेरिलिंगमपल्ली स्थित अकादमी तक का सफर तय करते. कोच बयाश ने तिलक के परिवार से आग्रह किया कि उनके माता-पिता अकादमी के पास घर ढूंढ लें. पहले माता-पिता नहीं माने, लेकिन बाद में उन्होंने बयाश की बात मान ली.

दिन में 12 घंटे ट्रेनिंग

2014 में तिलक हैदराबाद की अंडर-14 टीम में चुने गए. वो दिन में 12 घंटे ट्रेनिंग किया करते थे. वो सुबह 6 बजे ग्राउंड पर आते और सूरज ढलने के बाद घर लौटते. उनकी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर उन्होंने अंडर-16 और अंडर-19 क्रिकेट में भी सफलता प्राप्त की. डोमेस्टिक क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन की बदौलत IPL 2022 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 1.7 करोड़ रुपये में खरीदा था. उसके बाद तिलक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उससे भारतीय फैंस भलीभांति वाकिफ हैं.

