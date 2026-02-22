भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया को 76 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा. अफ्रीका ने लगभग यह मैच एकतरफा अपने नाम किया. तो आइए जानते हैं मुकाबले में भारत की हार के 3 बड़े कारण क्या रहे.

1- खराब बॉलिंग

भारत की तरफ से बेहद ही खराब गेंदबाजी देखने को मिली. पहले बैटिंग के लिए उतरी दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 187/7 रन बोर्ड पर लगाए. प्रोटियाज टीम ने यह टोटल तब बनाया जब सिर्फ 20 रन के स्कोर पर उनके 3 विकेट गिर गए थे. टीम ने तीन विकेट क्विंटन डिकॉक (06), एडन मार्करम (04) और रियान रिकल्टन (07) के रूप में गंवा दिए थे.

शुरुआती 3 विकेट गिरने के बाद लगा कि अफ्रीका टीम 150 रन के टोटल तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन डेविड मिलर (63), डेवाल्ड ब्रेविस (45) और रियान रिकल्टन (44) की पारियों ने टीम को 187 रनों के टोटल तक पहुंचाया. यहां भारतीय गेंदबाज पूरी तरह फ्लॉप नजर आए. जल्दी 3 विकेट गिराने के बाद टीम इंडिया को चौथा विकेट लेने में काफी वक्त लग गया. 20 रन पर तीसरा विकेट गिराने के बाद भारत ने अफ्रीका का चौथा 117 रन पर गिराया.

2- शुरुआत में जरूरत से ज्यादा धीरे खेलना

188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने शुरुआत में काफी धीमा खेल दिखाया. एक तरफ भारत के विकेट गिरते रहे, दूसरी तरफ रनों पर भी अंकुश लगा रहा. पॉवरप्ले यानी 6 ओवर में भारत का स्कोर सिर्फ 31/3 रन था. इस तरह धीमा खेलना टीम इंडिया के लिए मुश्किल बना. धीरे खेलने से जरूरी रन रेट बढ़ता गया और अंत में वह लगभग असंभव हो गया था.

3- बल्लेबाज से ज्यादा ऑलराउंडर पर भरोसा

रन चेज में भारत की तरफ से बल्लेबाजों की जगह ऑलराउंडर पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया. ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को नंबर पांच पर बैटिंग के लिए भेजा गया, जबकि मुख्य बल्लेबाजों की सूची में शामिल रिंकू सिंह नंबर आउठ पर बैटिंग के लिए उतरे. रिंकू के क्रीज पर आने तक मैच लगभग भारत के हाथ निकल चुका था. अगर रिंकू को सुंदर की जगह भेजा जाता, तो हालात कुछ और हो सकते थे.