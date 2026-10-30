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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNZ के खिलाफ चौथे टी20 में क्यों पस्त हुई टीम इंडिया? जानें हार के 3 बड़े कारण

NZ के खिलाफ चौथे टी20 में क्यों पस्त हुई टीम इंडिया? जानें हार के 3 बड़े कारण

न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के खिलाफ चौथे टी20 में 87 रन से जीत दर्ज की. तो आइए जानते हैं कि मैच में भारत की हार के 3 बड़े कारण क्या रहे.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 30 Oct 2026 05:24 PM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार (30 अक्टूबर) को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला गया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया को 87 रन की हार झेलनी पड़ी. मुकाबले में पहले बैटिंग करने के बाद न्यूजीलैंड ने 259/7 रन का बड़ा टोटल लगाकर टीम इंडिया को 260 का लक्ष्य दिया. खराब गेंदबाजी के अलावा टीम इंडिया ने कई और गलतियां की, जिसके चलते उन्हें मैच गंवाना पड़ा. यहां आपको भारत की हार 3 बड़े कारण जानने को मिलेंगे.

1. वैभव सूर्यवंशी को बेवजह प्लेइंग 11 से बाहर करना

27 अक्टूबर को खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 में वैभव भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे. 15 वर्षीय खिलाड़ी ने चेज में टीम इंडिया के लिए 19 गेंदों में 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 236.84 का था. इस पारी के बाद भी वैभव को चौथे टी20 में प्लेइंग 11 से बाहर बैठा दिया गया. उनकी जगह ईशान किशन को मौका दिया, जो बिना खाता खोले ही आउट हो गए. अगर वैभव होते और ओपनिंग पर आते, तो वह ताबड़तोड़ पारी खेल सकते थे.

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2. पार्ट टाइम गेंदबाज पर पूरी तरह निर्भर होना

अंत तक बैटिंग खिलाने के चक्कर में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया को पार्ट टाइम गेंदबाजों पर पूरी तरह निर्भर होना पड़ा. पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने पूरे 4 ओवर फेंके, जिसमें सबसे ज्यादा 16 की इकॉनमी से 64 रन खर्चे. नितीश ने अपने तीसरे ओवर में 32 रन लुटाए थे.

3. टॉप ऑर्डर का फ्लॉप होना

जब टीम 260 रन के बड़े चेज के लिए मैदान पर हो, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी टॉप ऑर्डर पर होती है. ऊपर के बल्लेबाज रन बनाकर चेज को आसान करते हैं, लेकिन यहां तो बड़े चेज में टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप रहा. ओपनिंग पर उतरे संजू सैमसन ने सिर्फ 04 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने 15 गेंद में 27 रनों की पारी खेली. नंबर तीन पर उतरे ईशान किशन तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए. शुरुआती 3 विकेट सिर्फ 50 रन पर गिर गए. इस तरह बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ.

 

यह भी पढ़ें: एक साल में 11 बार लुटाए 200+ रन, टीम इंडिया का अपमानजनक प्रदर्शन; आंकड़ों ने दी गवाही

Published at : 30 Oct 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
INDIA VS NEW ZEALAND IND Vs NZ 4th T20I
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